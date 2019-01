Les enjeux de société liés à la sexualité occupent une place importante dans l’actualité. Ce sujet est pourtant encore tabou dans de nombreux milieux d’intervention.

Les professionnels peuvent désormais aller chercher de nouveaux outils en s’inscrivant au Certificat en sexualité: enjeux de société et pratiques d’intervention, offert par la Faculté d’éducation permanente (FEP) de l’Université de Montréal.

«Il y a un besoin criant de formation autour de la sexualité; cela revient souvent dans les interventions, confirme Dominique Trudel, la responsable du programme. Les gens manquent d’informations et sont mal à l’aise d’en parler.»

Les cours proposés aborderont des enjeux entourant, par exemple, l’orientation sexuelle et l’identité de genre, l’éthique sexuelle, la sexualité en contexte de diversité culturelle, mais aussi les questions liées à la santé mentale et à la sexualité.

«Nous travaillons avec l’ordre des sexologues, mais nous avons établi une limite.» – Dominique Trudel, responsable du programme Certificat en sexualité: enjeux de société et pratiques d’intervention

Pas des sexologues

Si ce certificat s’adresse aux infirmiers, aux psychologues, aux travailleurs sociaux qui sont déjà sur le marché du travail ainsi qu’aux intervenants en centre jeunesse ou dans des milieux communautaires, il n’est cependant pas destiné à en faire des sexologues. Plutôt que de monter un programme d’éducation à la sexualité, les étudiants apprendront à évaluer ceux qui existent déjà sur le marché et à déterminer s’ils sont adaptés.

Les futurs diplômés ne pourront donc pas prendre en charge les personnes victimes d’agression sexuelle, mais ils seront habilités à les orienter vers d’autres professionnels et, s’il y a lieu, à gérer une crise.

Le Certificat en sexualité: enjeux de société et pratiques d’intervention compte 30 crédits et est offert à temps plein, à temps partiel et en cours du soir.