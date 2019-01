Le volume des mégadonnées (big data) et la vitesse à laquelle elles se multiplient ont de quoi donner le vertige, mais si vous êtes féru de technologie, vous pourriez souhaiter chercher un emploi dans ces cinq domaines en plein essor.

L’actuariat

Chercher des corrélations dans de vastes bases de données, les actuaires l’ont toujours fait. Ce qui est nouveau, c’est que la quantité d’informations auxquelles ils ont accès a complètement explosé avec les mégadonnées, particulièrement avec les objets connectés. Auparavant, par exemple, afin d’établir un tarif pour une assurance habitation, l’assureur savait où était située la maison et si le toit avait été refait. Maintenant, il peut récupérer les informations du service de police sur le nombre de cambriolages dans le quartier. Cela lui permet d’adapter ses prix selon le profil de ses clients.

Le commerce de détail

Gérer des stocks en temps réel, déterminer la «valeur émotionnelle» d’une marque et prédire la demande pour un produit en passant au peigne fin les médias sociaux : voilà quelques-unes des applications des mégadonnées déjà utilisées dans le commerce en ligne, bien sûr, mais aussi chez les commerçants ayant pignon sur rue.

Le transport

Votre carte d’autobus fait bien plus que vous laisser monter à bord : elle permet aux sociétés de transport en commun de mieux gérer l’achalandage dans leur réseau et d’envoyer plus de bus en heure de pointe, si nécessaire! Le réseau de transport de Londres envoie même des itinéraires personnalisés à ses utilisateurs réguliers s’ils sont susceptibles d’être retardés au cours de leur trajet. Chez les transporteurs privés, équiper ses camions de livraison de GPS permet non seulement de suivre en temps réel la marchandise, mais aussi d’optimiser sa consommation de carburant.

La santé publique

Grâce à la centralisation des informations de santé publique et à l’intelligence artificielle, prédire les maladies bénignes devient aisé. Dans l’avenir, si quelqu’un se présente chez son médecin pour un mal de tête, on pourra consulter son dossier médical et voir rapidement que plusieurs de ses voisins immédiats ont eu la grippe au cours des dernières semaines. Le diagnostic sera ainsi beaucoup plus rapide.

L’analyse financière

La question est sur toutes les lèvres: les mégadonnées permettront-elles de «battre» le marché? C’est le rêve de tous les analystes financiers, qui scrutaient à la loupe les cours de la Bourse pour traquer les tendances et ainsi acheter ou vendre au bon moment. Bien que la technologie permette de réaliser des transactions en quelques millisecondes et de produire une panoplie d’analyses, les mégadonnées ne permettront pas de devenir riche. Le brillant analyste doit apprendre à utiliser stratégiquement les informations générées par la technologie. L’avantage sera à celui qui saura le mieux les exploiter!