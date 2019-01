«La diversité est une richesse et nous permet de faire preuve de créativité et d’innovation pour mieux servir les entrepreneurs canadiens», explique Michael Maltais, chef de l’acquisition des talents à la Banque de développement du Canada.

Métro l’a rencontré pour discuter de ce sujet des plus actuels.

L’intégration des nouveaux arrivants sur le marché du travail est une cause qui vous tient à cœur…

Avec l’actuelle pénurie de main-d’œuvre, l’embauche des nouveaux arrivants est une stratégie que les entrepreneurs peuvent mettre de l’avant pour recruter de nouvelles ressources. Il faut changer nos façons de recruter parce que la main-d’œuvre change également.

Qu’apporte, selon vous, la diversité dans un milieu professionnel?

La diversité des points de vue, l’innovation, la créativité ainsi que des perspectives et un regard nouveaux sur la façon de faire affaire avec la clientèle. La diversité constitue aussi une richesse culturelle au sein d’une organisation et contribue à la motivation des employés.

Quels conseils donneriez-vous aux nouveaux arrivants pour décrocher une première expérience professionnelle?

En apprendre le plus possible sur le marché dans lequel ils posent leur candidature, les enjeux d’affaires, le paysage socio-économique. Faire confiance et persévérer; la première expérience est la plus difficile à décrocher. Il faut réseauter, être toujours à l’écoute du marché et être prêt. On peut d’ailleurs préparer un «argumentaire éclair» pour pouvoir, à tout moment, se présenter et se vendre à un employeur potentiel – et ce, en une minute ou moins.

Chaque mois, Métro publie, en collaboration avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et son programme Interconnexion, des exemples d’intégration professionnelle réussie.