Avec ses 500 entreprises présentes dans la métropole, l’industrie bioalimentaire montréalaise est en forte croissance. Depuis un an, le Collège de Maisonneuve répond à la demande en formant des technologues en transformation des aliments.

Son nouveau diplôme d’études collégiales (DEC) Technologie des procédés et de la qualité des aliments explore plusieurs champs de compétences de la profession comme la fabrication, la transformation et le contrôle de la qualité des aliments. Les technologues travaillent principalement dans les laboratoires de recherche, dans les entreprises de transformation alimentaire et dans les services d’inspection des aliments.

«On est axé sur la qualité des aliments transformés, pas forcément dans des cuisines, mais on parle de transformation à l’échelle industrielle», explique Zoraïde Bentellis, responsable du programme. Les étudiants peuvent aussi tester leurs propres recettes tout en participant à des projets de recherche et à des séminaires.

Plusieurs stages sont prévus au programme, dont celui de fin d’études à l’Institut de technologie des emballages et du génie alimentaire (ITEGA). Selon Mme Bentellis, un stage d’immersion sera aussi offert à partir de 2020.

Une compétition très féroce

D’après Zoraïde Bentellis, l’ouverture des marchés en Europe et les consommateurs préoccupés par ce qui se trouve dans leur assiette exacerbent la concurrence dans l’industrie.

«Il faut que l’entreprise soit capable de proposer une nouvelle recette, une nouvelle formule, un nouveau produit», indique-t-elle. D’ailleurs, le développement de compétences comme l’entrepreneuriat et l’innovation est très encouragé dans le programme.

«Le programme est monté de façon à ce qu’on réponde à un besoin réel qui est que les industries doivent être compétitives pour survivre», insiste Mme Bentellis.

L’industrie bioalimentaire de Montréal en chiffres

Les entreprises bioalimentaires de Montréal représentent 24% du

nombre des entreprises de la province.

Pas moins de 41% du PIB de la transformation bioalimentaire du Québec vient de Montréal.

Le commerce d’alimentation à Montréal génère près de 5,8 G$.

Montréal représente 30% de l’ensemble des emplois dans la fabrication bioalimentaire au Québec, ce qui fait de ce secteur le plus important employeur manufacturier de la région.

Source: Conseil des industries bioalimentaires de Montréal (CIBM)