Certains outils sont spécialement conçus pour optimiser notre rendement au travail en permettant l’automatisation de certaines tâches. Pourquoi s’en passer?

Unroll.me

Ce service en ligne permet de se désinscrire en bloc de toutes ces infolettres souvent indésirables que l’on reçoit. Afin d’avoir radicalement moins de courrier et de nous concentrer sur l’essentiel, Unroll.me permet en plus de combiner les infolettres que nous souhaitons conserver en une seule infolettre, envoyée périodiquement.

IFTTT

Acronyme de «If This Then That», cette application en ligne combine des services Web entre eux afin d’automatiser certaines tâches. Inspirez-vous des milliers de recettes déjà conçues par la communauté afin de trouver celles qui correspondent le mieux à vos besoins.

Asana

L’essayer, c’est l’adopter: Asana est un outil collaboratif de gestion de projets qui redonne au travail d’équipe beaucoup de plaisir, enfin exempt des sempiternels échanges de courriels. Cette application en ligne facilite le suivi quotidien de n’importe quel projet à multiples intervenants grâce à l’excellente ergonomie de son interface, des listes de tâches simples à créer, suivre et enrichir, etc.

Automator

Cette application Mac permet de créer simplement des processus d’automatisation de tâches répétitives même si on n’y connaît rien en langage de programmation. On peut, par exemple, renommer une série de fichiers d’un seul clic, programmer l’exécution d’une tâche à un moment précis, etc. Les possibilités sont très nombreuses et avantageuses pour les utilisateurs avancés d’un ordi Apple.

Dashlane

Dashlane est un gestionnaire de mots de passe qui nous évite de devoir saisir notre mot de passe encore et encore. On importe nos mots de passe dans un espace sécurisé depuis notre navigateur, on les enregistre au gré de nos navigations, et grâce à la fonction automatique, plus besoin de saisir de mot de passe nulle part puisqu’ils sont tous mémorisés, sécurisés et conservés.

SquareOne

SquareOne est une application pour iPhone dont l’interface simplissime facilite la gestion de nos courriels. C’est comme un assistant personnel qui filtre les messages reçus dans notre boîte de réception et contrôle les notifications qu’elles engendrent: les infolettres, offres du jour et autres courriels automatisés auxquels nous sommes abonnés sont gérés de façon à ce que nous puissions les lire plus tard.