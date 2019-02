C’est le poste rêvé, et on nous l’offre sur un plateau d’argent. Le hic? Il est temporaire.

Accepter un poste par intérim comporte son lot d’avantages et de risques qu’il faut bien départager pour évaluer si le jeu en vaut la chandelle.

L’employé

Il est important que l’employé déjà salarié au sein de l’entreprise évalue s’il a réellement envie d’assumer de nouvelles responsabilités. Bien souvent, le poste est offert à une personne appréciée, mais cela ne signifie pas que celle-ci ait envie de remplir ce mandat, temporaire de surcroît.

«C’est le cas classique des gens très bons techniquement à qui on offre un poste de gestion, mais pour qui le travail de gestionnaire est tellement éloigné que le test ne sera pas concluant, dit Manon Poirier, CRHA, directrice générale de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. Si le défi nous interpelle, on aura tendance à s’investir davantage.»

Mme Poirier recommande d’être honnête avec soi-même et de ne pas avoir peur d’expliquer les raisons d’un refus à son employeur. Celui-ci appréciera cette honnêteté. Cela ne signifie pas non plus qu’on fasse une croix sur toutes les occasions de promotion, car cette situation ouvre la discussion sur le développement professionnel.

Si on choisit de faire le saut, il est important de clarifier le mandat, les responsabilités et les attentes afin «d’éviter les mauvaises surprises», dit Mme Poirier. Définir dès le début qui prendra la relève de son poste en attendant évitera aussi de se retrouver en flottement une fois le mandat terminé.

Le travailleur extérieur

Le travailleur qui espère décrocher un poste temporaire au sein d’une entreprise doit également être conscient du contexte de l’organisation où il travaillera. «Dans la grande majorité des cas d’intérim, le mandat consiste à faire des changements significatifs pas très populaires, raconte Mme Poirier. C’est rare que ce soit la personne qui sera là à plus long terme. Si on veut du long terme, on doit l’accepter en gérant ses attentes.»

Bien souvent, les travailleurs acceptent un poste temporaire afin de mettre un pied dans une entreprise, espérant ensuite y décrocher un emploi permanent. La stratégie peut être gagnante, car on connaît alors les rouages de l’organisation. L’employeur peut être plus enclin à embaucher un employé déjà familier avec son fonctionnement. Le poste par intérim est alors comme une très longue période de probation!

Pour la suite…

Parfois il n’y a pas de lendemain avec l’entreprise à la suite du mandat. Bien que cette expérience soit utile, Manon Poirier met en relief le message qu’envoie un CV noirci d’emplois temporaires. «Certains font un choix de carrière de se concentrer uniquement sur des contrats à court terme et c’est bien comme cela, mais si notre objectif est d’avoir un emploi à temps plein, il faut bien expliquer au futur employeur pourquoi on a eu autant de mandats temporaires. Il va se demander si on est stable et s’il vaut la peine d’investir pour nous former, car il y a un coût financier et humain à cela», explique-t-elle.