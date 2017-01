Les palettes de couleurs douces seront en vogue en 2017, si on en croit les rapports de tendances publiés par les différentes compagnies de peinture, et ce sont les teintes violacées qui voleront la vedette. On est loin du Greenery de Pantone!

Sico a choisi un violet bleu-gris nommé Mozart comme couleur de l’année. Décrivant cette teinte comme étant «riche et apaisante», la chef de marketing de la marque, Geneviève Paiement, évoque aussi sa polyvalence, car elle s’adapte «à toute pièce, à tout genre et à toute saison. Servant de toile de fond à l’expression de soi, elle se marie bien avec un large éventail de couleurs, des neutres et du blanc pour un style plus printanier ou estival, et aux onyx et verts grisés pour une ambiance automnale ou hivernale», dit-elle par voie de communiqué.

De même, CIL prédit qu’Ancien mauve, un violet doux et apaisant, sera la couleur la plus recherchée au cours de l’année qui commence. «Les couleurs prisées de 2017 sont douces et apaisantes, mais plus pigmentées que les pastels que nous avons pu voir un peu partout l’an dernier, affirme dans sa communication annuelle aux médias Alison Goldman, chef de marque des peintures CIL. Bien que riches et chaleureuses, ces couleurs sont idéales pour composer un décor épuré et minimaliste. La palette vedette de la prochaine année se veut une réflexion de notre désir de pureté et de simplicité de plus en plus marqué.»

La marque énumère aussi d’autres couleurs parmi les chouchoutes de 2017: gris, sable, terre cuite, moutarde et vert-de-gris, des teintes qui reviennent aussi dans les prévisions de Sico comme dans celles de la marque PPG. Cette dernière a aussi désigné un violet fumé, Violet Verbena (photo ci-joint), comme couleur de l’année.

Chez Behr, sans qu’une couleur ressorte en particulier du lot, on remarque l’influence du gris, ce qui crée «une palette de couleurs comme adoucies, cendrées», précise en entrevue avec Métro Nancy Bollefer, chef du marketing pour la marque au Canada. Résultat: les 20 couleurs en vedette pour 2017 ne sont pas trop intenses, même si on y trouve notamment un marine, un bordeaux et un sarcelle. Même les teintes pastel, encore tendance pour l’année qui commence, n’ont rien à voir avec les couleurs bonbon qu’on associe habituellement à cette catégorie.

Couleurs saturées

Benjamin Moore a aussi opté pour le violet. Sa couleur phare pour 2017 s’appelle Clématis, «une nuance améthyste, riche et somptueuse», selon la marque. D’ailleurs, plusieurs nuances sélectionnées dans les Tendances Couleur 2017 de la marque sont des teintes foncées, comme Salamandre, un vert émeraude, mais on y trouve aussi des pastels adoucis, dont Rose Bénédicte par exemple.

Enfin, s’inspirant d’un certain engouement pour l’astronomie, Dulux mise pour sa part sur Ciel étoilé, un «violet polyvalent qui s’adapte à son environnement: alors qu’il semble plus gris lorsqu’il est agencé à des tons neutres foncés, il a des accents bleutés lorsqu’il est combiné à un blanc».

Bien que davantage saturées que les couleurs privilégiées par les autres compagnies, celles choisies par Dulux demeurent dans une palette de teintes violacées, un camaïeu qui semble attirer l’attention en ce début de nouvelle année.