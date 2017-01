Quoi de neuf au rayon des électroménagers et des objets connectés pour la maison? En 2017, les marques continuent d’innover et proposent des appareils conviviaux destinés à faciliter les petites et les grosses corvées.

Pour mieux laver la vaisselle

La nouvelle gamme pour la cuisine signée Maytag a été spécifiquement créée pour plaire aux petites familles. Au menu : un frigo qui peut être refroidi plus rapidement en appuyant sur un bouton (pratique si la porte est restée entrouverte un certain temps), un four qui préchauffe plus vite (pour les soupers de semaine) et, surtout, un lave-vaisselle qui peut éliminer les aliments collés à l’aide de jets d’eau très chaude à haute pression et de vapeur chaude. Tous ces électros sont aussi dotés d’un fini en acier inoxydable résistant aux traces de doigts.

Lave-vaisselle Maytag, à partir de 1 200 $

Pour garder les biens précieux en sécurité

Exit, clés et combinaisons à mémoriser! Voici un cadenas qui peut s’ouvrir à distance grâce à la magie du Bluetooth. Qui plus est, sa pile au lithium-ion – dont la durée de vie est affichée dans l’application – fonctionne au moins deux ans (ou 3 000 ouvertures), selon le fabricant, et peut être rechargée à partir d’une microprise USB.

LockSmart Mini, Dog & Bone, 70 $US dogandbonecases.com

Pour garder les aliments au frais

Voilà un réfrigérateur à l’aspect inusité. Sa porte vitrée permet de voir ce qui se trouve à l’intérieur sans même l’ouvrir; il suffit de taper deux fois dessus pour qu’une lumière s’allume. Pratique quand on veut faire la liste d’épicerie ou encore pour choisir une collation quand on est indécis! Parmi les autres caractéristiques, notons la machine à glaçons située dans la porte et le revêtement anti-empreintes facile à nettoyer.

Réfrigérateur en acier inoxydable noir, LG, 4 900 $