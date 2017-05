Parce que Dame peinture est parfois capricieuse, vous vous sentez au bout du rouleau rien qu’à l’idée de repeindre votre cuisine ou votre chambre?

Avant de commencer, lisez ce qui suit et la peinture de votre intérieur deviendra un jeu d’enfant.

Un peu de remue-méninges

Quel style voulez-vous donner à vos pièces? C’est la réponse à cette question qui orientera votre choix de couleurs et les effets que vous donnerez à la peinture. N’hésitez pas à vous faire aider par des professionnels, car prévoir le résultat final demande une bonne dose d’imagination.

Préparation de la pièce

C’est une des étapes les plus importantes… et souvent la moins agréable. Mais on ne le répétera jamais assez: quand vient le temps de donner un coup de neuf à vos pièces, ne cédez surtout pas à la tentation de brûler les étapes.

Des meubles maculés de peinture feront tache dans votre salon fraîchement repeint. Alors, protégez vos meubles, décrochez vos rideaux, rangez les objets déco et recouvrez vos planchers.

Enfin, colmatez les trous et autres fissures et nettoyez vos murs pour garantir la meilleure adhérence possible.

Tests préliminaires

Rouge cerise ou framboise, pour la cuisine? Bien qu’il existe de nombreux simulateurs de peinture en ligne permettant de se faire une idée de son choix de couleurs, il est grandement conseillé de faire quelques tests sur un bout de mur pour apprécier réellement le résultat en fonction de l’évolution de la lumière au fil de la journée.

Sortez la calculatrice

Quelle quantité de peinture acheter? Une couche ou deux? Même s’il existe des peintures dites monocouches, les professionnels de la peinture conseillent généralement d’appliquer au moins deux couches.

En moyenne, un gallon de peinture couvre 400 pi2 de surface. Alors, faites vos comptes! Personne ne veut se retrouver avec des pots entiers sur les bras, mais il serait dommage d’en manquer et de devoir opter pour un mur bicolore: les mélanges de pigments ne sont pas une science exacte…

À vos pinceaux

Ça y est, il est grand temps de mettre la main à la pâte! D’abord, le découpage: commencez par peindre les angles et les bordures au pinceau en étirant la peinture au maximum. Pour le reste du mur, sortez vos rouleaux pour étaler la peinture en effectuant un mouvement de va-et-vient du haut du mur vers le sol. La technique d’application en «M» est également populaire.

Plusieurs heures d’attente seront nécessaires avant l’application d’une deuxième couche. Profitez-en pour vous aérer l’esprit, car si vous avez suivi toutes les étapes, vous aurez passé un bon bout de temps à réinventer la déco de vos murs!

Finalement, appliqué à la grandeur d’une pièce, le bleu mer du Sud que vous aviez retenu n’est pas aussi resplendissant que prévu… Pas de souci: vous pouvez recouvrir de nouveau vos murs d’une autre teinte! Même s’il vous en coûtera quelques pots de peinture supplémentaires, vous savez maintenant comment faire!