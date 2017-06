Vert, luxueux, dans un quartier vivant, surplombant le fleuve, aux portes du centre-ville…

Les promoteurs d’Evolo X, dont six condos modèles viennent d’être dévoilés, ont cherché à offrir un bouquet de bonnes raisons pour choisir la vie dans sa plus haute tour du quartier de la Pointe-Nord, sur l’île des Sœurs.

Impossible pour Ilan Gewurz de parler de la tour résidentielle Evolo X sans parler d’abord du quartier dans lequel elle s’élèvera. «On n’a pas seulement construit des édifices, on a travaillé très fort pour créer le quartier riverain de la Pointe-Nord tout entier, explique le vice-président directeur de la corporation Proment au bout du fil, détaillant avec plaisir tous les pans du quartier en construction depuis 2007. Choisir Evolo X, c’est aussi choisir des parcs et des espaces verts, des accès au fleuve, une rue commerciale qui privilégie l’expérience piétonnière, un mélange de typologie avec des maisons de ville, des condos et des lofts… Le tout est construit dans l’esprit européen des vieux villages, mais avec toute la modernité et la technologie d’aujourd’hui.»

Evolo X, c’est aussi beaucoup la vue. «Evolo X est au meilleur emplacement de toute la Pointe-Nord», continue Ilan Gewurz. Toutes les unités offrent en effet des vues imprenables sur le fleuve, le centre-ville ou les deux. Comprenant 285 condos et 4 maisons de ville, la tour de 36 étages sera la plus haute du quartier. Les six condos modèles, qui peuvent être visités dans la tour Evolo S voisine depuis la semaine dernière, permettent de visiter des unités de grandeurs et de types différents et d’avoir une idée des points de vue offerts dans Evolo X. «Nos condos modèles montrent la flexibilité des espaces et différents styles possibles pour différents types d’acheteurs, du jeune cinquantenaire très actif au jeune

professionnel», renchérit-il.

«Les gens arrivent dans le quartier aujourd’hui et nous disent qu’ils s’y sentent bien sans trop savoir pourquoi. C’est exactement ce qu’on voulait réussir à faire.» – Ilan Gewurz, vice-président directeur de la corporation Proment

Toutes les unités sont très lumineuses, avec leurs très grandes fenêtres et leurs plafonds de 9 à 10 pi de hauteur. D’une superficie allant de 630 à 4 000 pi2, toutes les unités sont conçues avec des matériaux nobles et de qualité.

Le projet est très populaire, et 80% des unités sont déjà vendues. Celles qui sont encore disponibles sont de tous types et pour tous les budgets, bien que celles d’une chambre soient plus nombreuses. Quatre maisons de ville sont aussi prévues au projet, mais ne seront pas mises en vente avant un ou deux ans encore.

Les aires communes de la tour seront luxueuses. On y trouvera entre autres une piscine intérieure et une extérieure donnant sur le fleuve, un spa et un sauna, une salle d’exercice, un lounge et une salle de réception, une salle de projection de cinéma ainsi qu’une suite d’invités.

Édifice LEED, quartier LEED

«On est le seul développeur au Québec qui construit des tours résidentielles LEED-Or», affirme M. Gewurz. Quatre tours du quartier de la Pointe-Nord étant déjà certifiées, Evolo X vise aussi le titre. «Nos édifices sont à peu près 40% plus performants sur le plan de la consommation énergétique qu’un autre édifice construit cette année selon les standards», continue-t-il, ajoutant que la facture de chauffage et d’électricité des résidants des tours Evolo 1 et 2 tourne autour de 2$ par mois.

Le souci environnemental de Proment s’étend à tout le quartier qu’il a développé. La Pointe-Nord figure parmi les très rares au Québec à être certifié LEED-AQ (Aménagement de quartier). Beaucoup d’espaces verts, des pistes cyclables et des espaces pour piétons, la proximité du transport en commun, un mobilier de rue conçu à partir de matériaux recyclés, des stationnements souterrains et des toits verts pour éviter les îlots de chaleur, la récupération des eaux de pluie: tout a été pensé pour maximiser la performance environnementale.

«Les gens arrivent dans le quartier aujourd’hui et nous disent qu’ils s’y sentent bien sans trop savoir pourquoi, s’enthousiasme le VP. C’est exactement ce qu’on voulait réussir à faire.»

La construction débutera cet été, et la livraison est prévue pour 2020. La construction du Bloc G, seule phase du projet qui n’est pas encore commencée et qui comportera des édifices de six étages – des commerces au rez-de-chaussée, des bureaux au deuxième étage et des unités résidentielles aux quatre étages supérieurs –, sera elle aussi terminée. «Tout le quartier qui a commencé à pendre vie en 2007 sera alors construit, le nouveau pont Champlain sera terminé et le train léger arrivera un an plus tard, avec une gare à la Pointe-Nord», souligne le VP, qui travaille au projet depuis le début.

Les prix (taxes et stationnement sous-terrain inclus):