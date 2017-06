Après avoir mis à l’honneur les smartphones, les montres intelligentes et les appareils d’électroménager connectés, le Consumer Electronics Show (CES), le principal événement organisé chaque année par la Consumer Technology Association (CTA), tourne son regard vers la transformation de nos villes par l’Internet des objets (IdO).

Selon des recherches effectuées par la CTA et UPS, dans les dix prochaines années, au moins 88 villes intelligentes existeront dans le monde : elles seront équipées de réseaux électriques intelligents, d’une infrastructure et de services connectés et de réseaux de transport public intégrés.

Des projets de villes intelligentes sont déjà en cours dans plusieurs endroits du monde, du Royaume-Uni à la France en passant par l’Espagne, la Chine, les États-Unis et les Émirats arabes unis. Le nombre de projets pilotes et d’expérimentations devrait croître de façon exponentielle au cours des prochaines années. Il est donc temps de se pencher sur les fonctionnalités, les avantages et les innovations futures que cette nouvelle tendance apportera avec elle.

«Nous sommes très heureux d’annoncer la tenue de notre Smart Cities Marketplace lors du CES 2018. Les technologies connectées et intelligentes rendent nos villes plus efficaces, durables et réactives grâce à l’utilisation des données afin d’améliorer les processus et la prise de décision, déclare Gary Shapiro, PDG de la CTA. En tant que tremplin pour les innovations capables de changer le monde, le CES représente la scène idéale pour les urbanistes et les décisionnaires afin d’explorer ces technologies révolutionnaires, grâce à la présence de nombreux acteurs technologiques et industriels, notamment dans les domaines des télécommunications mobiles, du transport, des données et des capteurs, de la santé numérique, et plus encore.»

En plus d’offrir une vitrine aux sociétés fabricantes de capteurs et aux technologies connectées et intégrées utilisées dans des projets d’infrastructure, l’événement proposera également une série de débats et conférences.

Le CES 2018 ouvrira ses portes le 9 janvier 2018 à Las Vegas, mais la CTA a annoncé qu’elle transporterait auparavant, pour la toute première fois, son salon CES Unveiled aux Pays-Bas. Un choix idéal si on considère le rôle de premier plan du pays dans le domaine des technologies et applications liées à la ville intelligente. Débutant le 26 octobre 2017 à Amsterdam, l’événement offrira un aperçu de ce que l’on sera en droit d’attendre du CES 2018, tout en mettant en valeur les atouts technologiques des Pays-Bas.

«Avec leurs efforts en matière de ville intelligente et leur politique économique, les Pays-Bas ont créé un environnement qui permet à la technologie et à l’innovation de prospérer, explique Gary Shapiro. Pour organiser notre CES Unveiled à l’étranger, nous cherchions des villes prometteuses en termes d’innovation, et cette année Amsterdam est l’endroit idéal pour profiter d’un aperçu des technologies d’avant-garde et révolutionnaires que les start-up lancent sur le marché.»