L’arrivée de l’été est synonyme de déménagement pour des milliers de Québécois. Dans les prochains jours, nombreux seront les déménageurs sur les routes du Québec.

La Société de l’assurance automobile du Québec rappelle que vous devez respecter certaines règles lorsque vous effectuez un déménagement personnel avec une remorque ou un véhicule de location, notamment en matière d’arrimage du chargement.

Si vous utilisez une remorque

Si vous utilisez une remorque, vous devez adapter votre conduite en raison du poids supplémentaire, qui modifiera le comportement de votre véhicule (freinage, virage, etc.).

De plus, vous devrez vous assurer que:

– la remorque possède des freins si, une fois chargée, elle pèse plus de 1 300 kg ou plus de la moitié du poids du véhicule remorqueur;

– les chaînes ou les câbles de sûreté sont assez solides pour que la remorque reste accrochée à votre véhicule en cas de bris;

– vos biens sont solidement attachés afin d’éviter qu’ils se déplacent ou se détachent de votre remorque;

– la capacité de remorquage de votre véhicule est respectée;

– les rétroviseurs de votre véhicule permettent de voir à l’arrière de la remorque.

Si vous utilisez un camion

Si vous avez un permis pour conduire une voiture, vous pouvez également conduire un camion de déménagement, aussi appelé « camion cube ». Toutefois, celui-ci doit avoir un poids à vide de moins de 4 500 kg et au maximum deux essieux.

En utilisant ce type de véhicule, vous devrez respecter certaines règles s’adressant aux conducteurs de véhicules lourds :

– gardez à portée de main votre permis de conduire, le certificat d’immatriculation du véhicule, le contrat de location du véhicule et une attestation d’assurance;

– la limite du taux d’alcool dans le sang est plus sévère qu’en voiture, soit de 50 mg d’alcool par 100 ml de sang (0,05);

– la signalisation qui s’applique, comme l’arrêt obligatoire aux postes de contrôle ou les routes accessibles ou interdites à la circulation des véhicules lourds;

– même dans un espace fermé, les biens doivent être solidement attachés;

– tous les occupants du véhicule doivent être assis sur un siège installé par le constructeur et porter une ceinture de sécurité.

(Source SAAQ)