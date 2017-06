Un branle-bat de combat se prépare le 1er juillet, alors que des dizaines de milliers de Montréalais devront déménager. Entre la location de camions, les dizaines de boîtes à trier et les meubles à vendre ou à acheter, il est parfois compliqué de s’y retrouver. Métro a sélectionné cinq applications mobiles ou sites internet gratuits qui faciliteront la vie de ceux qui changent de logis.

Moving Waldo

Ce site permet de regrouper nos changements d’adresse en quelques clics. On n’a qu’à inscrire ses ancienne et nouvelle adresses et sélectionner les institutions pour lesquelles on veut faire le changement, et Moving Waldo s’occupe du reste.

Letgo

Cette application permet de vendre ou d’acheter des produits en tout genre, et ce, localement. Très intuitif, avec des recherches par catégories, par localisations, par prix ou par dates de publication. Sur Android

Encircle Inventaire

Cet outil pour propriétaires et locataires permet d’enregistrer en quelques clics n’importe quel objet à l’aide de photos. On peut même y consigner les factures et les contrats de garantie. En cas de litige, cette liste peut servir de preuve de l’état initial d’un objet donné. L’enregistrement par adresse courriel permet de consulter son compte n’importe où, que ce soit sur son téléphone intelligent ou sur son ordinateur.

Wunderlist

Cette application permet de créer des listes de tâches, à consulter sur son téléphone ou sur l’internet. Elle s’avère très utile pour un grand déménagement, voire dans la vie de tous les jours, quand on ne veut rien oublier. Sur Android et iOS

Moving Organizer Lite

Simple d’utilisation, cette application permet de prendre en photo toutes nos boîtes, ce qu’elles contiennent et de noter la pièce dans laquelle elles se retrouveront afin de ne pas en oublier une seule. Cet outil est cependant moins utile pour les petits déménagements. Sur Android, en anglais seulement