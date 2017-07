Ses origines et caractéristiques

L’anthurium rouge est aussi appelé «langue de feu» en raison de sa floraison rouge vif, d’aspect brillant et en forme de cœur. C’est une plante originaire d’Amérique du Sud, qui peut se parer de fleurs rouges, mais aussi roses ou blanches. L’anthurium a la capacité de dépolluer naturellement l’ammoniac et le xylène. Mais attention, la sève et les feuilles de la plante peuvent occasionner des allergies chez les personnes sensibles.

Où le placer?

L’anthurium a besoin de beaucoup de lumière, mais comme souvent, pas de soleil direct: il a besoin d’humidité pour pouvoir se développer et fleurir. Il sera idéalement placé près d’une fenêtre, en intérieur, dans une température comprise entre 18°C et 21°C.

Comment l’entretenir?

L’anthurium nécessite quelques soins: ne supportant pas l’air sec, il faudra vaporiser de l’eau de temps en temps sur ses feuilles en hiver. Pour le voir refleurir, il faudra également le rempoter chaque année dans un pot percé au fond. L’opération du rempotage deviendra bisannuelle au fur et à mesure que la plante sera âgée.