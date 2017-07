Ses origines et caractéristiques

Venu d’Amérique, le tillandsia fait partie de la famille des bromélias, qui compte plus de 500 variétés, dont le membre le plus connu est l’ananas! Vieille de plus de 65 milliards d’années, la plante servait autrefois aux Incas, Mayas et Aztèques pour se nourrir et se protéger. Ses bractées l’ornent de couleurs variées et éclatantes : magenta, indigo, orange, rouge, violet et rose.

Où le placer?

Le tillandsia préfère la lumière aux rayons directs du soleil. Cette plante n’a pas besoin de terre et de ce fait, peut être le cœur d’une mise en scène florale, suspendue ou placée dans un bocal.

Comment l’entretenir?

Le tillandsia est très peu exigeant: habitué aux climats chauds, voire désertiques, il ne demande pas d’eau. La plante a la particularité de ne pas avoir de racine, et ne se nourrit que par ses feuilles: il faudra quand même les vaporiser de temps en temps par temps sec. Aérienne et originale, elle sait rester belle durant des mois.