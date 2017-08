Si le temps est encore au farniente et à la plage, la rentrée arrivera fatalement une fois le mois de septembre venu. Pour que la pilule soit plus facile à avaler, quoi de mieux que de revoir son espace de travail, d’en faire un lieu plaisant et de choisir avec soins sa pièce maîtresse: le bureau.

Folio



La maison d’édition italienne Glas Italia propose cet élégant bureau, signé Yabu Pushelberg, fait d’une seule et unique plaque de verre, épaisse de 15 millimètres.

Bambou



Pour Ikea, le designer Mikael Axelsson souhaitait concevoir un bureau qui pouvait s’insérer dans un intérieur personnel et créer plus un espace créatif qu’un espace travail. Pour ce faire, il l’a habillé de bambou, un matériau résistant et original.

Papier



Le duo néerlandais Studio Job a prolongé sa collection de meubles Paper Collection entièrement faite en papier mâché à travers un bureau pour la maison d’édition néerlandaise Moooi. Seule sa surface est faite de chêne.

Journal



La maison d’édition Normann Copenhagen offre un bureau minimaliste, pensé pour les petits espaces. On appréciera ses détails fonctionnels comme un passe-fil intégré, ainsi que son petit tiroir en acier. Il est disponible en blanc, gris, noir et bleu clair.

Jointed



Ce n’est que tardivement que Filip Janssens s’est tourné vers le design, 20 ans après une carrière d’enseignant. Son style se caractérise par un travail autour des volumes, des modules qui font référence à l’architecture, comme ici avec le bureau Jointed pour la maison d’édition Serax.

String



La maison d’édition suédoise String est connue et reconnue pour ses célèbres étagères modulables. Elle propose aussi des bureaux intelligents dont la hauteur du plateau est réglable à l’envi.

Bureau victorien



Le designer britannique Tom Dixon est allé cherché du côté des bureaux des écoles victoriennes pour donner naissance au Slab desk. Fait en bois de chêne massif, il gagne en modernité avec des contours arrondis. Le trou autrefois dédié à l’encrier est aujourd’hui conçu pour faire passer différents câbles.