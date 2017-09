Voici cinq propositions qui habilleront les murs de couleur sans même sortir pots de peinture et pinceaux. Aucune habileté particulière requise pour réussir ces projets déco!

Un mur de livres

Une bibliothèque, c’est bien, mais un mur pour mettre en vedette une collection de beaux livres, c’est encore mieux! Voilà une idée pour donner une deuxième vie aux livres de table à café qui traînent parfois au fond d’une boîte de déménagement toujours pas défaite.



Inspiration: le «grey book wall» du blogue Bloglovin’ par Nina Holst.

Un mobile de verdure

Une branche, de la ficelle, des ciseaux et quelques tiges de verdure sont nécessaires pour réaliser ce projet soi-même en quelques minutes à peine.

Inspiration: les différentes étapes pour réaliser cet agencement sont présentées sur le blogue Free People.

Un tapis

Le tapis au mur remplace avantageusement l’oeuvre d’art colorée, bien souvent à une fraction du prix d’un tableau de grand maître contemporain.



Inspiration: Tapis Ravnso, 199$ chez Ikea

Une galerie de cadres

On les a vues partout dans les magazines de déco et sur Pinterest. Certes, la tendance commence à s’essouffler un peu, mais si on en a envie, pourquoi pas? Pour une version à prix mini, il suffit d’utiliser du papier d’emballage ou des retailles de tissu à déposer dans les cadres.

Inspiration: les affiches à imprimer Art Files Vicky (sur Etsy) peuvent aussi être facilement encadrées.

Les mini adhésifs

Non, il ne s’agit pas d’un papier peint, mais bien de petits adhésifs à apposer de manière symétrique sur un mur tout blanc. Beaucoup plus facile à retirer quand on en a assez!



Inspiration: Adhésifs ronds et métalliques WallPops, 22$ chez DeSerres