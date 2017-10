Les nuances chaudes bien pigmentées reviennent en force cette saison, en particulier le orange brûlé, couleur vedette de l’automne, et le cuivré. Voici quelques inspirations pour intégrer de la chaleur dans nos décors alors que l’air se refroidit lentement mais sûrement.

L’auteure et illustratrice Elise Gravel fait bien rire les enfants avec ses titres comme Olga et le machin qui pue. Elle propose aussi des reproductions de certaines de ses aquarelles, à notre plus grand bonheur.

Affiche Cerfs par Elise Gravel, 50$

L’accessoire accent parfait pour ajouter une touche colorée dans le salon ou la salle familiale.

Pouf tricoté à la main, EQ3, 130$

Les tabourets de bar tout en bois, c’est bien, mais un modèle original ajoutant une touche de design au décor, c’est encore mieux.

Tabouret structural, Simons, 195$

Cet automne, Alessi a réédité huit petits objets fonctionnels dans un nouveau fini rose doré en plein dans la tendance du moment.



Coupe-papier Pes, Alessi, 43$

Il n’y a pas que Starbucks et David’s Tea qui surfent sur la popularité du mélange citrouille et épices à l’automne! La maison de parfumerie Nest propose aussi son interprétation, un mélange gourmand de notes de citrouille sauvage, de thé chaï, de cardamome, de gingembre et de cannelle pour embaumer la maison.

Bougie parfumée Pumpkin Chai, Nest, à partir de 23$ en édition limitée chez Sephora