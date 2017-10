Avec Pinterest, les inspirations ne manquent pas quand vient le temps d’imaginer un décor, de la chambre à coucher à la salle de jeux. La déco pour les enfants connaît d’ailleurs un boum sans précédent alors que de nouveaux joueurs se lancent dans l’industrie.

Des vêtements à la déco

À la rentrée, Souris Mini a lancé sa toute première collection pour la maison. Des univers colorés et graphiques, à l’image des vêtements de la marque de Québec. Les ensembles pour la chambre à coucher, de la literie aux meubles, sont notamment vendus en ligne et dans une quinzaine de magasins concepts. En tout, huit univers (quatre pour les garçons et quatre pour les filles).

Petits accessoires déco à partir de 10$

De la literie aux petits accessoires

L’entreprise québécoise Meubles South Shore s’est aussi diversifiée avec une nouvelle collection de literie pour enfants et bébés. Déclinées en six thèmes, les douillettes et les taies d’oreillers de la collection DreamIt sont réversibles. Des coussins, des paniers et des autocollants muraux dans les mêmes palettes de couleurs peuvent compléter le décor.



Ensemble Jardin de nuit (autocollants, coussins et douillette), de 25$ à 102$

Idée de rangement

Une bibliothèque à dessiner s’ajoute à la gamme de mobilier évolutif en carton recyclé de Kübbii. Entièrement fabriqués au Québec, les modules (l’ensemble en compte quatre de différentes tailles) peuvent s’emboîter d’une multitude de façon pour créer un espace de rangement sur mesure qui convient bien aux petites pièces.



Bibliothèque Bookbuddii, 139$ l’ensemble de quatre Kübbii comptant une face imprimée et une face créative blanche.