Le thème de la Journée mondiale de l’architecture, lundi 2 octobre, est «Climate, Change, Action!». Pour rendre hommage aux avancées de la construction verte dans le monde, le point sur cinq innovations dans le domaine de l’éco-architecture.

L’architecture verte est en pleine expansion. Selon de récentes études de marché américaines, les acquéreurs de maisons sont de plus en plus exigeants quant à l’empreinte écologique des nouvelles constructions. La Journée mondiale de l’architecture est l’occasion de se pencher sur cinq exemples qui montrent comment l’industrie répond au besoin de créer de nouveaux logements sans continuer à abîmer la planète.

Bâtiments hauts, émissions basses

Le Wuhan Greenland Center est un éco-gratte-ciel en cours de construction à Wuhan, en Chine. Les concepteurs, du cabinet Adrian Smith + Gordon Gill Architecture, avancent que la tour pourrait bien être la quatrième plus haute du monde quand elle sera terminée, et surtout l’une des plus écoresponsables. Elle hébergera un ensemble d’écosystèmes, notamment un système de recyclage des eaux sales et de récupération énergétique. Cet immense gratte-ciel, qui devrait être achevé en 2018, permettrait d’économiser 51% d’énergie par rapport à un immeuble de bureaux traditionnel.

Éducation verte

La prise de conscience environnementale a fait son chemin jusqu’aux salles de classe, qui deviennent écologiques. Par exemple, le campus de l’école Cornell Tech, à Roosevelt Island (États-Unis), qu’on doit à deux cabinets d’architecture, Skidmore, Owings & Merrill, et Handel, est en train de devenir «l’un des campus les plus écoresponsables et économes en énergie du monde»: bâtiment tout électrique intelligent, énergie solaire, pompes géothermiques et façade éco-énergétique. Le campus doit être livré en 2019.

Des maisons vertes aux serres

Selon les médias locaux, l’Égypte vient de passer un accord avec la Korea-Arab Society (KAS, société arabo-coréenne) pour ériger une cité architecturale au nord-ouest de la dépression égyptienne de Qattara, en six mois, pour un montant de 10 milliards de dollars. L’idée serait d’utiliser 50 000 serres intelligentes, de désaliniser l’eau de mer et d’installer des panneaux solaires pour faire pousser des produits locaux et de la stévia, un édulcorant naturel.

Réinventer les paysages urbains

Une autre ville verte, mais cette fois pour les humains : la ville-forêt de Liuzhou, dans le sud de la Chine, se propose de redéfinir le paysage urbain. Le cabinet d’architecture Stefano Boeri Architetti conçoit le projet, prévu pour accueillir 30.000 habitants, comme « une ville où bureau, maisons, hôtels, hôpitaux et écoles sont entièrement couverts de plantes et d’arbres ». Les 40.000 arbres et le quasi-million de plantes prévus devraient absorber 57 tonnes de dioxyde de carbone et de poussière par an. La construction débutera en 2020.

Zéro déchet : une architecture qui valorise les déchets

Le recyclage des déchets est chose commune dans la plupart des pays développés. Et si le même principe était appliqué à l’architecture et à la construction? Une petite ville du Japon, dont les habitants recyclent déjà leurs déchets à 80%, a démontré que c’était possible. La Kamikatz Public House est une petite brasserie-magasin dans Kamikatsu, faite de matériaux locaux abandonnés, récupérés et recyclés. Le bâtiment vise l’objectif zéro déchet. Conçu par Hiroshi Nakamura & NAP, il a gagné un prix, le WAN Sustainable Buildings Award 2016 des bâtiments durables, et a été finaliste des Architizer A+Awards 2017, section Architecture et durabilité.