Avec ses maisons de ville de plusieurs chambres construites en bordure du parc Angrignon, le projet Bobois, qui a mis en vente sa phase 4 cet été, attire les familles qui veulent de l’espace, de la verdure et de la tranquillité sans quitter l’île.

«On est tellement proche du parc Angrignon, l’un des grands parcs de Montréal, les acheteurs savent que les alentours resteront toujours verts», fait valoir Gabriella Gullotti, responsable des ventes du projet Bobois.

Des sentiers pédestres et des pistes cyclables reliant ce nouveau développement de l’arrondissement de LaSalle au parc de plus de 100 acres seront d’ailleurs aménagés durant la construction de la phase 4, dont la livraison est prévue au printemps 2018.

«C’est un lieu de vie très tranquille, on se sent au milieu de la nature», continue Mme Gulloti. Beaucoup d’espaces verts, d’arbres et une fontaine sont aussi aménagés sur le site, et chaque unité a sa petite cour privée et une terrasse sur le toit.

Les familles d’abord

Comprenant 6 phases de 16 à 18 maisons de ville chacune, le projet Bobois vise spécifiquement les familles. Toutes composées de trois étages en plus d’un sous-sol et d’un garage privé, les unités offrent de trois à cinq chambres.

«Les plans sont modulables si on achète en pré-construction, mais le plan standard prévoit trois chambres à coucher au deuxième étage et une ou deux autres chambres sur la mezzanine», explique la responsable des ventes.

Le style des maisons est résolument moderne, avec des plafonds de 9 pi, des comptoirs de quartz dans la cuisine et la salle de bain, des armoires de cuisine européennes, une large fenestration ainsi que des planchers de bois franc et de céramique.

En plus des écoles, des services et de l’hôpital à proximité, le centre-ville reste accessible en quelques minutes grâce au métro, même si le projet est dans l’ouest de la ville.

«Un raccourci a été aménagé pour permettre aux résidants du quartier de se rendre au métro en 10 minutes», affirme Gabriella Gulloti. Le Carrefour Angrignon, à quelques minutes de marche, est un autre avantage considérable, ajoute-t-elle.

Le projet offre aussi quelques unités de condo de une à trois chambres.

Où c’est situé

En bordure du parc Angrignon

À distance de marche de la station de métro Angrignon

À proximité du Carrefour Angrignon

Accès rapide à l’autoroute 20

Les prix?