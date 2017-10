Le Sommet mondial du design (SMD), qui s’est clos en début de semaine avec la signature de la première Déclaration de Montréal sur le design, a ressemblé du 16 au 24 octobre designers, architectes, urbanistes et architectes paysagistes de partout dans le monde.

Présentée hier, leur position commune sur l’utilisation du design insiste sur l’importante responsabilité des designers. Cette déclaration propose également des «actions concrètes», par exemple l’élaboration de normes de design, le perfectionnement de l’enseignement du design et la reconnaissance de la valeur du design par tous les acteurs de la société civile.

L’événement a aussi été le théâtre de centaines de conférences et a permis à quelque 350 exposants de présenter leurs produits, dont le producteur québécois de pierres naturelles Polycor, qui a célébré ses 30 ans dans le cadre du salon. On peut d’ailleurs voir ses pierres à la place Vauquelin et devant le marché Bonsecours, à Montréal.