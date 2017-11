Élever sa famille à la fois au cœur de la ville et de la verdure? Ces désirs peuvent sembler contradictoires, mais c’est bien ce que propose Prével avec son projet Union sur le parc dans le très animé village Shaughnessy, aussi appelé Quartier des grands jardins.

«On a conçu ce projet-là pour garder les familles en ville, en lien avec la stratégie centre-ville; de Montréal, fait valoir Laurence Vincent, vice-présidente, vente et marketing, chez Prével. On croit qu’une ville animée a besoin de ses familles.»

Ainsi, 40% des unités du projet comptent 3 ou 4 chambres spacieuses et fonctionnelles et sont vendues à partir de 323 000$ et de 550 000$. «Qui dit plus grand dit plus cher, mais nous avons tout fait pour que nos prix restent envisageables pour les familles», commente Mme Vincent.

Alors que la première tour comporte 188 unités, la deuxième, qui vient d’être mise en vente, compte 166 unités réparties sur 20 étages. En plus des unités familiales, on y retrouve des studios et des unités plus petites – à partir de 432pi2 – parfaites pour les jeunes professionnels et premiers acheteurs, ainsi que de spacieuses unités – jusqu’à 1 666pi2 – aux étages supérieurs, visant davantage les baby-boomers.

Afin de répondre aux besoins de chacun, plusieurs configurations de chambre sont possibles pour chaque unité. On y trouve notamment des espaces de rangement maximisés, des plafonds de 9pi ainsi qu’une cuisine moderne. La fenestration généreuse offre aussi des vues dégagées sur le mont Royal, le centre-ville et la rive sud de Montréal.

«Nous voulons y réunir différentes générations et cultures. Nous croyons que la cohabitation est tout à fait possible.» – Laurence Vincent

Unir les générations

«Le nom du projet fait référence à l’union, car nous voulons y réunir différentes générations et cultures, continue Laurence Vincent. Nous croyons que la cohabitation est tout à fait possible.»

Outre les unités, les espaces de vie commune ont été pensés pour favoriser cette cohabitation. On y trouvera entre autres une salle récréative et un mini-gym pour les enfants, un lobby «à cheval entre l’hôtel-boutique et le coffee shop», illustre Mme Vincent, pour créer un espace où les résidants auront envie de passer du temps pour discuter, travailler ou encore étudier, un lounge avec vue sur le mont Royal, un espace spa, une salle commune équipée d’une cuisine complète ainsi qu’un espace de jardinage sur le toit.

Un autre espace vert au cœur du quartier des grands jardins

S’intégrant à la trame verte dessinée dans le Projet particulier d’urbanisme (PPU) du Quartier des grands jardins, Union sur le parc sera entouré par 30 000pi2 de jardins. Ces espaces verts en feront un lieu de vie paisible, même si les tours seront au cœur d’un des quartiers les plus densément peuplés de l’île, affirme Mme Vincent. «Cette tranquillité est parfaite pour un projet qui se veut plus familial», ajoute-t-elle.

Plusieurs arbres matures seront conservés durant la construction. «Nous aménagerons deux parcs, qu’on cédera ensuite à la ville et qui seront publics», explique Mme Vincent.

Les deux tours, qui se feront face, seront d’un style «sobre et élégant», affirme la VP ,vente et marketing. «Le beau bâtiment du Centre canadien d’architecture est tout près, de même que de très belles maisons d’époque qui ont un style incroyable et beaucoup d’histoire. Nos tours seront comme une toile de fond pour les mettre en valeur.»

La livraison de la phase 1 est prévue à la fin de 2019, tandis que les unités de la deuxième tour seront livrées au printemps 2020.

Union sur le parc vient s’ajouter aux deux autres projets construits par Prével dans le village Shaughnessy: le Séville et le S sur le Square.

Où c’est situé?

À 6 minutes de marche du métro Atwater

À quelques pas des nombreux commerces de la rue Sainte-Catherine Ouest

À proximité de l’Université Concordia

Les prix? (taxes en sus)