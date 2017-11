Difficile de passer à côté du traditionnel sapin, alors que les fêtes de fin d’année arrivent à grands pas. Une fois l’arbre décoré de mille et une boules et guirlandes, l’affaire n’est pas finie. Il faut effectivement prodiguer des soins au cher conifère pour qu’il résiste à la folie de Noël. Jardiland, enseigne spécialisée dans la distribution d’articles de jardinage et d’animalerie, dresse les huit commandements à tenir tout au long du mois de décembre, afin de garder le sapin en pleine forme.

Pas de surchauffe

Une fois acheté, le filet qui saucissonne votre arbre doit être retiré au plus vite. En effet, les branches doivent prendre leur place. Cette manoeuvre permet aussi d’éviter la surchauffe du sapin.

Respecter la chaîne du froid

Ne pas brusquer le conifère. Il faut l’habituer progressivement à la chaleur en le plaçant dans une pièce fraîche ou alors sur son balcon entre 24 et 48h.

Bain de pieds

Il est conseillé de scier légèrement la base de l’arbre et de plonger celle-ci quelques heures dans l’eau.

Loin des sources de chaleur

Un sapin installé à côté d’un feu de cheminée est une image émouvante, mais à ne pas reproduire. Toute source de chaleur comme un radiateur, une cheminée, un éclairage fort, la télévision ou une baie vitrée assèchera l’arbre qui se décolorera et perdra ses aiguilles.

Pas de courants d’air

Cette petite nature ne supportera pas non plus les lieux de passage. Les courants d’air le dessècheront et les frottements lui feront perdre ses aiguilles.

Brumiser avant la guirlande

Avant de décorer le sapin, il est conseillé de le brumiser avec de l’eau à température ambiante.

Les pieds dans l’eau

Il faudra veiller à maintenir le pied humide dans un seau avec du sable ou alors en versant dans une coupe un peu d’eau sous la bûche.

Pas de neige artificielle

Avoir la main légère ou ne pas mettre du tout de neige artificielle qui a tendance à assécher les branches.