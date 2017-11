Les options bon marché pour obtenir un décor digne de Pinterest à une fraction du prix ne manquent pas. La preuve.



Du bois sans clous

Le style rustique est encore plus accessible grâce à une entreprise de Lévis. Les planches de JustWood Decor, fabriquées à Daveluyville à partir de bois d’ici, ne demandent ni colle ni clous; la bande adhésive incluse suffit. En exclusivité chez Home Depot.

justwooddecor.com



Fausse céramique

Oser les carreaux à motifs peut être risqué. Ces nouveaux tapis en polypropylène ont en plus des propriétés antibactériennes et antidérapantes, tout indiquées pour la cuisine et la salle de bain.

sophieproduitsitaliens.com



Comptoir chic

Les revêtements de comptoir ont évolué. Aujourd’hui, on trouve toute une variété de modèles imitant des matériaux nobles pour beaucoup moins cher. Par exemple, la marque Formica propose cette année de nombreux nouveaux finis, dont Granite Fleur bleue (photo).

www.formica.com



Luxe abordable

Intemporel, le marbre plaît. Son prix, moins. Plusieurs marques proposent donc des carreaux à effet marbre polyvalents. La collection Marmoles, notamment, est offerte en plusieurs formats et coloris.

ceragres.ca