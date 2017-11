Beau, bon… et pas nécessairement cher! Les produits d’ici ont la cote sous le sapin.

Le premier roman de Stéphane Larue n’a pas remporté le Prix des libraires 2017 pour rien! Cette fable qui raconte le Montréal nocturne du début des années 2000, mais surtout l’univers de la restauration derrière les portes de la cuisine et les problème d’un accro au jeu, a même reçu le prix Senghor cet automne.



Le plongeur, Stéphane Larue, Le Quartanier, 32$

Avec sa couverture rigide en tissu et ses illustrations exclusives sur le thème de la mer, cet agenda a tout pour plaire. À noter que 2 $ de chaque vente seront remis à WWF Canada pour la préservation des océans.



Agenda Baltic Club x Damask Dentelle (offert en français ou en anglais), 35$

On a beau dire, l’horoscope et les questions astrologiques titillent encore et toujours la curiosité. La créatrice Myriam Elie a donc eu l’idée de transposer chaque signe du zodiaque sous forme de breloque circulaire pouvant accueillir jusqu’à 24 petites pierres, par exemple la pierre de naissance.



Pendentif en argent de collection Zodiac (sur la photo : Capricorne), Myel, 160$

Amateur de thé ou de café dans la salle? Toutes ornées d’imprimés bleu cobalt, les tasses façonnées par Edith Bourgault sont classiques tout en ayant un petit je-ne-sais-quoi de résolument moderne.



Ensemble de 2 tasses Petit café, Art & Manufacture, 66$ sur Etsy

Un petit objet utilitaire qui met certaines pierres du Québec en valeur, ici du marbre. Idéal pour ceux qui aiment cuisiner en suivant une recette sur leur tablette.



Support à tablette, Atelier Bussière, 95$ sur Etsy

Cette absinthe blanche inspirée d’une recette franco-suisse du XIXe siècle est distillée à partir d’une macération de 12 plantes dont certaines sont cultivées tout près d’ici, dans les Cantons-de-l’Est. Avec sa finale légèrement sucrée, cette boisson a remporté une médaille d’or au San Francisco World Spirit Competition cette année.



Absinthe blanche Fleur bleue, Absintherie des Cantons, 55$ (code SAQ 13312185)