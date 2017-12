Chaque mois, AFP Relaxnews, en partenariat avec l’Office hollandais des fleurs, présente une plante d’intérieur. Ses caractéristiques, ses origines, où la disposer chez soi et comment l’entretenir sont ici dévoilés. En décembre, les fleurs pour les fêtes de fin d’année. L’orchidée

Ses origines et caractéristiques

Les orchidées font partie d’une des plus grandes familles de plantes de la planète, qui compte près de 2500 membres, soit autant de coloris et de formes allant du pastel poudré aux rayures en passant par les taches. On la soupçonne d’être née dans les forêts tropicales, mais impossible de dire quand. Celle qui avait envoûté Jacky Kennedy est synonyme d’élégance, mais aussi d’amitié. Où la placer

Il est recommandé ne pas la placer au soleil ou près du chauffage. Comment l’entretenir



Pour des fleurs coupées, il faudra recouper 3 à 5 centimètres des tiges en biais avant de les mettre dans un vase rempli d’eau. Celle-ci doit être changée tous les cinq jours. Enfin, il ne faut jamais toucher la partie inférieure de la fleur, car très fragile. L’amaryllis



Ses origines et caractéristiques



Issue d’Amérique Centrale, du Sud ou encore des Caraïbes, l’Amaryllis fait partie de la famille des narcisses. Son vrai nom «Hippeastrum» est inspiré par la position de ses pétales. Il vient du grec «Hippeus», le chevalier et «astron», l’étoile. L’Etoile du Chevalier, est un symbole d’amitié et d’affection. Sa tige sans feuilles lui vaut aussi le nom chez les Américains de «Naked Lady», la «Dame Nue». Ses quatre à six feuilles peuvent s’habiller d’orange, de violet, de saumon ou encore de rouge et de jaune. Où la placer



Dans un endroit relativement frais, tout en évitant les courants d’air et la proximité d’une coupe de fruits.

Comment l’entretenir

Il faudra couper les tiges en biais avant de les mettre dans un vase en verre, rempli d’eau enrichie en nourriture spéciale pour fleurs à bulbes, et refaire régulièrement le niveau d’eau.

Le lisianthus

Ses origines et caractéristiques

Le lisianthus est né dans le lit des rivières du désert et dans les prairies du Texas, du Nebraska, du Nevada et du Colorado. Elle a ensuite attiré les horticulteurs japonais, qui dans les années 1930, via des croisements lui ont donné l’apparence du lisianthus que nous connaissons aujourd’hui.

La fleur est disponible en blanc, crème, bleu, rose, lilas ou bien violet et saumon.

Où la placer

Il est recommandé de placer la fleur dans un endroit plutôt chaud.

Comment l’entretenir

Avant de la mettre dans un vase rempli d’eau fraîche additionnée de nourriture pour fleurs coupées, il est conseillé de couper 1 cm de tige.