À la recherche d’ornements de Noël qui changent des traditionnelles boules et autres guirlandes? Voici quelques suggestions qui ne manqueront pas de faire sourire vos invités.

Non, vous n’avez pas la berlue: il est bel et bien inscrit «Tremblant» sur ces téléphériques miniatures sensés imiter ceux qu’on retrouve sur l’une des montagnes les plus populaires des Laurentides.



Ornements téléphérique de Tremblant, 6$ chez HomeSense

Un original hockeyeur arborant les couleurs d’équipe Canada juste avant que la vraie équipe saute sur la glace des Jeux olympiques de Pyongchang.



Décoration Orignal hockey, 14,50$ chez Indigo

Rappelant les célèbres oeufs bijoux de Fabergé, cette petite décoration de Noël en porcelaine est aussi précieuse que la tradition qui l’a inspirée.



Décoration Piacere, Pulcino il Grande par Marcello Jori, 40$ chez Alessi

Charlie Brown, Snoopy, Lucy, Linus et cie sont prêts pour célébrer avec vous.



Ensemble de peluches Peanuts des fêtes, 40$ chez Canadian Tire

Un vrai bas de Noël en laine pour attendre les étrennes du père Noël.



Bas de Noël à rayure, 20$ chez Simons