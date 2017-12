L’enseigne suédoise Ikea et le fabricant de haut-parleurs américain Sonos révèlent une collaboration visant à «démocratiser la musique et le son à la maison».

Sonos est une marque bien connue pour ses systèmes audio, notamment sa gamme Play de haut-parleurs sans fil dont le prix dépasse les 200$. On peut gérer de multiples appareils grâce à un logiciel dédié.

Les détails sont encore peu nombreux mais Ikea souhaite permettre «au plus grand nombre d’installer une ambiance particulière chez soi avec du design et du son de qualité» et de «diffuser de la musique n’importe où dans la maison, sans interrompre le cours de la vie quotidienne».

Cette collaboration s’inscrit dans le programme Home Smart, lancé en 2015 avec des chargeurs de téléphone sans fil, puis en 2016 de l’éclairage connecté. Le son constitue la troisième étape et ces produits Sonos pourraient s’intégrer aux meubles Ikea.

«Avec Sonos, nous souhaitons (…) créer des produits qui permettront à tous d’écouter de la musique à la maison. En nous associant à Sonos, nous voulons combiner le savoir-faire d’Ikea en matière d’ameublement à l’expertise de Sonos dans le domaine des équipements de sonorisation», résume Björn Block, chargé d’affaires pour Ikea Home Smart.

Le lancement en magasin de la collaboration Ikea/Sonos est prévu pour 2019.