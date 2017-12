Un grand projet intergénérationnel prend vie à Rosemont. Alors que les résidences pour personnes âgées et les projets pour les plus jeunes et les familles font habituellement chambre à part, le Réseau Sélection a placé la mixité au cœur du complexe Rosemont Les Quartiers.

Condos et appartements pour les 55 ans et plus, condos pour les familles et les professionnels, unités locatives pour une clientèle jeune, logements sociaux: le Réseau Sélection, qui développe et gère des complexes résidentiels pour les retraités depuis 25 ans, a eu envie d’inviter tout le monde dans son grand projet de 500 000 pieds carrés près de la promenade Masson. «On croit en l’importance de créer un milieu de vie multigénérationnel», fait valoir Gaetan Cormier, premier vice-président, développement du Réseau Sélection.

Selon lui, ce désir de mixité est palpable dans leurs résidences et dans la population en général. Une étude réalisée par la maison de sondage SOM affirme d’ailleurs que 80% des gens souhaitent vivre dans un quartier où la mixité intergénérationnelle est bien présente. Chez les baby-boomers et les retraités, cette proportion atteint 85% et 87% respectivement.

Le quartier est déjà bien vivant depuis un moment : une résidence pour retraités, une coopérative de logements et un immeuble à condos y sont déjà construits, et le quartier accueillera à terme près de 2000 personnes dans 1400 unités.

Condos

Les condos MUV, intégrés à Rosemont Les quartiers seront construits de façon indépendante. Pensés pour les professionnels et les familles, ces condos, dont la deuxième phase est actuellement en prévente, ont été élaborés selon une approche écoresponsable. Le design des unités est contemporain et tendance. Chaque condo jouit d’un balcon privé, de hauts plafonds et d’une fenestration généreuse. Un chalet urbain, un jardin et une terrasse commune sur le toit offrent une vue sur le mont Royal et le centre-ville. Une piscine et une salle de gym seront aussi mises à la disposition des résidants.

Le projet du Réseau Sélection comprend aussi des unités locatives. «Le design sera très contemporain, tendance et réfléchi», souligne Gaetan Cormier. Tout comme pour les condos, des espaces communs sont aussi prévus dans l’immeuble locatif.

Un quartier vert et urbain

Même s’il est tout près du parc du Pélican, la part belle est aussi faite à la verdure à l’intérieur du complexe, avec des jardins et des cours intérieures. «La hauteur des immeubles, dont le traitement architectural est homogène, a aussi été pensée pour amener le plus de soleil possible dans les cours intérieures», explique Gaetan Cormier. Commerces, cafés, épiceries, restaurants et services divers sont aussi nombreux sur la rue Masson adjacente et dans les environs.

Quelques commerces de proximité, comme un salon de coiffure et une pharmacie, sont par ailleurs intégrés aux résidences pour retraités et ouverts au grand public. À terme, une polyclinique et des unités d’hébergement spécialisé seront aussi construits sur les parcelles restantes du complexe.