Qui dit nouvelle année, dit aussi nouvelles palettes de couleurs pour les grandes marques de peinture. Quelles nuances ont été élues par les spécialistes de la question cette année? En 2018, pas de consensus en vue! Les couleurs sélectionnées par les principales marques de peinture vont du rouge foncé au bleu-vert, en passant par le gris violacé.



Chez Benjamin Moore, on a choisi Caliente, un rouge brique «puissant, radieux et énergique», a décrit la directrice de l’Intelligence stratégique en matière de design, Ellen O’Neill. Que vous l’utilisiez sur un seul mur comme note d’accent ou dans toute la pièce, la personnalité hors du commun de ce rouge ne laisse personne indifférent.»



Para a de son côté misé sur la palette Sérénité, composée de neutres violacés, comme Séduction, un gris teinté de lavande, Malachite, un gris plutôt violacé rappelant l’ardoise, ou encore le classique Blanc design. On n’est pas très loin de la couleur de 2018 (Ultraviolet) telle que décrétée par l’institut Pantone! Inspiration : le design scandinave. L’équipe suggère par ailleurs d’y agencer les teintures pour bois Chêne blanchi ou Noyer foncé.



De son côté, la marque Behr a sélectionné un bleu épicé parfait pour créer une atmosphère relaxante et judicieusement nommé Vivez l’instant présent. «Du bleu épinette, du gris doux et du vert éclatant s’unissent pour former une teinte fraîche qui suscite un sentiment de paix et de relaxation au beau milieu de nos vies occupées, a souligné par communiqué la vice-présidente, couleurs et services créatifs, Erika Woelfel. Vivez l’instant présent convient à tout style de décor – traditionnel, bord de mer, moderne – et se marie également à d’autres couleurs douces pour harmoniser intérieurs et extérieurs.»



Enfin, Fonte, «le caméléon de la saison», a été choisie par Sico «pour sa capacité à représenter plusieurs éléments différents», lit-on sur le site internet de la marque. Un choix qui reflète une certaine tendance à privilégier le noir ou d’autres teintes très foncées pour mettre en valeur les éléments architecturaux d’un bâtiment.