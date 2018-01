À la frontière entre le Vieux-Montréal et le quartier des affaires, le Square Victoria s’apprête à vivre une révolution de son offre domiciliaire et commerciale.

Carte postale digne de films, le panorama historique et les charmantes façades du quadrilatère ont capté l’attention du groupe Broccolini qui y annonçait, cet automne, la construction d’un immeuble au luxe new-yorkais.

Sis au 628, rue Saint-Jacques Ouest, s’élevant sur 35 étages, il s’agira de la pièce maîtresse de la revitalisation du secteur. La tour sera érigée sur un espace vierge depuis nombre d’années et sa construction s’échelonnera du printemps prochain jusqu’aux beaux jours de 2021.

Promesses de luxe

Injecter 150 M$ dans la construction du 628 constitue en soi un gage d’une expérience de luxe. Force de l’ensemble : sa situation géographique et une architecture fidèle aux lignes du bâtiment originel de la Dominion Guarentee Co. datant de 1912. Une réalisation de la firme NEUF architect(e)s.

«Bien que la qualité des finitions et le style de l’édifice se distinguent, tout le monde pourra y trouver sa place, si c’est ce qu’ils recherchent!» souligne Jean Langlois, directeur communications et marketing chez Broccolini, selon qui le colossal édifice comblera les attentes d’une large clientèle. Celle qui recherche la modernité d’une fenestration tout azimut, et ce «flair new-yorkais» d’inspiration art-déco.

Il ne faut pas oublier non plus la griffe du chic lobby sécurisé à toute heure du jour ou de la nuit ni les espaces communs conviviaux, dont un gymnase avec terrasse végétale conçu pour les adeptes de yoga et la relaxation.

Au 3e étage, un salon permettra d’échanger entre propriétaires. Enfin, une piscine sera installée sur le toit, méritant le record de la plus haute en ville, de même qu’un sauna vitré pour admirer la métropole.

Polyvalent, le 628 réservera des unités pour tous les goûts, du studio, à l’espace doté d’une à trois chambres avec bureau. Avec leur superficie de 400 pieds carré et plus, chacune sera munie d’une cuisine d’inspiration européenne. L’accent a été mis sur l’extrême luminosité pour vivre en symbiose avec le décor urbain aux accents du passé.

Pas moins de 17 penthouses seront nichés du 29e au 34e étage. La philosophie du rêve, de l’extraordinaire, s’inscrit dans le modus operandi de Broccolini, tel un sceau d’exemplarité en matière de construction. «Nous visons à toujours livrer des projets de qualité. Notre projet L’Avenue devant le centre Bell en est un très bel exemple. Dans la campagne de lancement du 628, nous avons fait référence au fait que le quartier est souvent utilisé pour des tournages cinématographiques, que l’on peut marcher pour aller au travail en sirotant son café plus longuement le matin…Tout ça pour imager que son vrai luxe, c’est son emplacement», soutient M. Langlois.

Où c’est situé?

• 628, rue Saint-Jacques Ouest, à 30 secondes de marche de la station de métro Square-Victoria-OACI, directement face au Square-Victoria.

• À 15 minutes à pied du Quartier des spectacles, de Place-des-Arts

• À pied ou en Bixi, parfait emplacement pour goûter aux joies de la flânerie, côté Vieux-Port et Vieux-Montréal.

Les prix

• À partir de 325 000$ (+ taxes) selon le nombre de chambres, électros inclus, charges non incluses.