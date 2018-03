Courir les salons d’habitation permet de faire le plein de bonnes idées. Voici quelques produits qui ont attiré notre attention au Salon national de l’habitation, qui se poursuit jusqu’à dimanche à la Place Bonaventure.

Jolis stratifiés

Les comptoirs de stratifié ont beaucoup évolué. Aujourd’hui, il est possible de trouver des produits qui ont non seulement l’aspect, mais aussi la texture de matériaux plus nobles, comme la pierre, le bois ou le béton, et ce, à une fraction du prix. À ce titre, les surfaces produites à Boucherville par Bélanger laminés sont tout simplement bluffantes, à commencer par ce comptoir à l’aspect de noyer, tout à fait dans les tendances de la saison.

Jardin intérieur

Faire pousser des plantes à l’intérieur n’aura jamais été aussi simple (et sans dégâts) : il suffit de remplir les pots de granules d’argile et d’y planter les semences afin de récolter des aliments frais en quelques semaines à peine. La tour NutriTower, un concept montréalais, est équipée d’un réservoir à sa base, d’une pompe et d’un système d’éclairage intégré. Elle fait donc à peu près tout à notre place! Pouce vert non requis. Le prix? 1225$.

Mur bien organisé

Aperçu dans la Maison Enfant Soleil qui, cette année, est meublée par le géant suédois Ikea, ce panneau perforé en acier est extrêmement polyvalent. Quelques accessoires bien pensés permettent d’y ranger de menus objets dans la configuration qui nous convient. De l’espace bureau au garage, en passant par la salle de bain, on peut l’accrocher dans à peu près n’importe quelle pièce.

Sur la photo: panneau perforé Skadis, Ikea, à partir de 15$

Prêt-à-habiter

Coolbox, ce sont des mini-maisons autoportantes (à partir de 168 p2) qui ne nécessitent pas de fondations et sont vendues entièrement équipées. On peut même jumeler plusieurs modules pour obtenir une superficie plus grande. Offertes à l’achat ou à la location, les Coolbox peuvent être livrées n’importe où au Canada à partir de l’usine d’assemblage de Construction Prospère, située à Saint-Prime, au Lac-Saint-Jean.