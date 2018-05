Un nouveau projet s’apprête à compléter l’offre déjà tentante du quartier écologique Pointe-Nord de L’Île-des-Sœurs.

À deux pas de la future station REM, entouré de pistes cyclables et conçu pour favoriser l’expérience piétonne et l’accès au fleuve, le complexe MYX, tour de copropriétés de huit étages en forme de «L» et septième phase du quartier Pointe-Nord, a l’ambition de «réinventer la vie urbaine».

«Montréal est une île, mais on ne passe pas beaucoup de temps au bord de l’eau», déplore Ilan Gewurz, vice-président directeur chez Corporation Proment. Tout a commencé avec un terrain de golf vide situé sur les rives de L’Île-des-Sœurs, que l’entreprise a graduellement transformé en quartier riverain, urbain et écologique.

«On s’est demandé comment on pouvait créer un quartier. Et on s’est dit qu’on devait faire quelque chose de différent [de l’offre déjà présente de l’autre côté de l’Île] : un village urbain au bord de l’eau», explique le promoteur.

Vient donc au monde le quartier Pointe-Nord, qui mise sur le développement durable, l’accès piétonnier ou à vélo à tous les services, l’architecture urbaine et la qualité de l’air à l’intérieur de ses nombreux lofts et copropriétés. Le quartier est d’ailleurs certifié LEED ND or.

Le rôle de MYX, qui sera prêt en 2020, sera de bonifier l’offre commerciale, puisque le rez-de-chaussée sera consacré à plusieurs nouveaux services, et d’intégrer 196 nouvelles copropriétés au quartier. Les futurs résidants pourront choisir des logements d’une, de deux ou de trois chambres.

«On est en train de trouver le bon mélange de commerces chaleureux et intéressants pour les résidants, précise M. Gewurz. On leur demande ce qu’ils veulent parce qu’aujourd’hui, ce n’est plus notre quartier, c’est le leur.»

Et puisque le fleuve règne en maître au sein de ce village urbain, chaque logement profitera d’une vue sur l’eau, même si la tour ne sera pas érigée sur la rive. «Les balcons [sont disposés] en angle, ce qui nous permet d’offrir des prix plus bas, puisque nous ne sommes pas directement au bord de l’eau», explique le promoteur.

L’esprit de communauté

Pointe-Nord gravite autour d’une place centrale, où ont lieu des concerts l’été, d’une patinoire gratuite l’hiver et de commerces pensés pour les résidants. Le but : créer «une communauté avec une âme», explique M. Gewurz.

«C’est la création de racines dans un monde où tout le monde est branché, où tout le monde est seul», ajoute-t-il.

MYX disposera de plusieurs espaces communs, tous situés sur le toit, pour favoriser «les échanges avec les voisins». Une piscine, une cuisine commune, une salle de conférence et un chalet urbain seront notamment offerts aux résidants.

L’offre commerciale est d’ailleurs unique à Pointe-Nord, maintient-il. «On a une nouvelle génération plus jeune, et on voulait créer un quartier où il fait bon vivre. Il n’y a pas de grandes franchises, seulement des commerces artisanaux qui mettent de l’amour dans leurs produits.»

Les prix

De 245 000$ à 585 000$

Ces prix incluent les taxes et l’accès aux garages. Ils pourraient changer avant la livraison, en 2020.