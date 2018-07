Chaque mois, Relaxnews, en partenariat avec l’Office hollandais des fleurs, présente une plante d’intérieur. Ses caractéristiques, ses origines, où la disposer chez soi et comment l’entretenir sont ici dévoilés. En juillet, les plantes grasses.

Leurs origines et caractéristiques

Les plantes grasses ont le pouvoir de stocker l’humidité dans leurs racines, leurs feuilles ou leurs tiges. Des qualités qui leurs permettent de vivre durant les périodes de sécheresse ou alors auprès de propriétaires peu regardant sur l’arrosage.

Elles sont originaires des zones tropicales et subtropicales africaines et d’Amérique centrale et du Sud.

Où les placer