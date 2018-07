Les plus petits appartements peuvent se métamorphoser en havres invitants pour peu qu’on s’en donne la peine. Voici quelques inspirations pour gagner en espace, en lumière et en fonctionnalité, peu importe le budget.

Recyclage intelligent

C’est fort tendance et ça coûte trois fois rien: récupérer flacons, bouteilles et autres contenants en verre pour en faire un joli assortiment de vases. Les pots Mason font aussi de magnifiques bougeoirs.

C’est encore plus beau quand on mélange différentes formes.

Exit, rideaux!

Pour profiter au maximum de la vue et de la lumière naturelle, oubliez les rideaux. De grandes fenêtres dénudées laissent entrer beaucoup plus de lumière, et c’est pour le mieux.

Murs blancs et grandes fenêtres: difficile de faire plus lumineux!

Mobilier polyvalent

Le mobilier d’extérieur s’invite à l’intérieur, et on n’y voit que du feu. Plus faciles d’entretien et souvent résistants à l’eau, les coussins et les tapis des collections saisonnières qui sont actuellement en magasin sont parfaits pour recevoir.

Sectionnel et table, Rona, 1 199$.

Un meuble, deux fonctions

Ce canapé se transforme en lit la nuit venue selon les besoins. Voilà qui permet d’augmenter notre capacité d’accueil facilement et à prix raisonnable.

Lit d’appoint Fyresdal, Ikea, 269$.

S’inspirer de la nature

C’est même tendance: on puise dans la nature pour choisir les couleurs dominantes (par exemple, un vert-de-gris plutôt neutre ou encore un gris chaud évoquant la couleur des galets).

Les murs sont ici peints dans une nuance de gris chaud qui évoque les galets.