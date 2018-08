Le Square Children’s, aménagé sur l’ancien site de l’Hôpital de Montréal pour enfants, accueille à un projet immobilier haut de gamme: les tours EstWest. Visite guidée de la deuxième phase du complexe fort attendu.

«Les gens se sont longtemps demandé ce qu’il allait y avoir sur le site de l’Hôpital pour enfants», explique Marco Fontaine, président de Premius Conseil et conseiller spécial pour le projet.

La réponse, en partie, c’est le complexe EstWest, composé de deux tours d’habitation multi-usage situées au cœur du nouveau Square Children’s développé par Devimco Immobilier. Elles côtoieront d’ailleurs des logements sociaux, ainsi que plusieurs aires communes.

La deuxième phase, qui devrait être livrée neuf mois après sa sœur, au début de 2021, sera composée de 323 condos de tailles et de configurations variables. Des plus petites unités – des studios d’au moins 250pi2 –, aux logements de deux ou trois chambres, jusqu’aux penthouses d’une superficie moyenne 2400pi2. La tour comptera, entre autres, un chalet urbain sur le toit – une valeur ajoutée qu’affectionnent les développeurs ces dernières années –, qui offrira une vue à 360 degrés sur Montréal, ainsi qu’une piscine et d’un gym.

«On a été surpris de voir à quel point les gens étaient motivés à acheter dans notre projet», lance Marco Fontaine. Tous les logements de la première tour se sont en effet vendus en quelques semaines seulement.

L’Orient et l’Occident

Le terrain de l’ancien hôpital est à cheval entre les quartiers Ville-Marie et Westmount, et les habitants des tours EstWest pourront donc profiter de deux vues bien différentes: sur l’est ou sur l’ouest de l’île. Un détail qui, en plus d’inspirer le nom du projet, aura déterminé sa signature visuelle.

Le design intérieur de la tour située à l’ouest (phase 2), inspiré de la côte ouest américaine, jouera donc avec les tons chauds et le contraste du béton brut et du bois. Et si la tour ouest rappelle la Californie, sa sœur se veut plutôt un clin d’oeil à New York. «La phase 1 est plus contemporaine.»

«Bien sûr, [l’intérieur] restera au choix des acheteurs», précise M. Fontaine. Les propriétaires auront droit à une séance de quatre heures avec un designer. Ils pourront ainsi personnaliser les planchers, la cuisine, et mettre la touche finale à diverses choses.

Où c’est situé?

Métro Atwater

Marché Atwater

Nouveau centre Peter-McGill

Tout près des universités McGill et Concordia

Les prix