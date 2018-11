Situé au bord du canal de Lachine, à l’ouest de Griffintown, le nouveau projet Charlotte Condos Société développé par Huit Développement connaît un succès de vente fulgurant grâce à un système de visite en réalité virtuelle.

Entouré de trois parcs, l’édifice de huit étages en forme de U qui sera livré d’ici début 2021 jouit d’un environnement unique à deux pas du centre-ville.

«Il y a des commerces à proximité, mais le coin reste calme et résidentiel, explique Patrice Groleau, propriétaire de McGill Immobilier. C’est le meilleur des deux mondes!»

Initialement prévue en deux phases, la vente du projet Charlotte Condos Société a connu un engouement impressionnant le printemps dernier: en un week-end, 130 unités sur 243 avaient trouvé preneur.

Visualiser son futur condo

«Même avec un produit de qualité, bien placé et à un bon prix, les gens sont souvent frileux d’acheter une propriété sur plan», reconnaît M. Groleau.

L’entreprise chargée de la mise en marché du projet s’est donc associée à Immersive Design Studios. La compagnie montréalaise a développé CANVAS, une technologie expérientielle immersive permettant aux acheteurs de se visualiser dans leur futur condo.

À l’aide de cette plateforme de réalité virtuelle projetée sur un écran grand format incurvé, les clients peuvent se déplacer librement dans les aires communes du bâtiment, visiter et aménager l’unité convoitée, et même profiter d’une vue panoramique captée en haute résolution par des drones.

«Nous n’avions jamais vu un tel taux de conversion de gens intéressés en acheteurs fermes!, ajoute le propriétaire de McGill Immobilier, qui détient l’exclusivité de la technologie CANVAS au Québec. Nous développons actuellement d’autres projets avec ce système.»

Des unités pour tous les goûts McGill Immobilier espère rejoindre une clientèle variée composée de jeunes professionnels, de couples travaillant au centre-ville ou encore d’investisseurs.

Du studio de 300 pi2 au penthouse de 2 000 pi2 avec vue sur le Canal, il y en a pour toutes les bourses.

«Toutes les unités ont un balcon ou une terrasse», précise M. Groleau.

Charlotte Condos Société comprend également une terrasse aménagée sur le toit avec piscine, barbecue et vue panoramique sur la montagne, le centre-ville et le canal de Lachine, mais aussi un centre d’entraînement, deux étages de stationnement souterrain et une cour intérieure aménagée avec un espace mini-golf!

C’est situé où?

• Canal de Lachine

• À proximité du Centre-Ville

• Métro Lucien L’Allier

• Bassin no 4 et les écluses Saint-Gabriel

Info: www.charlottegriffintown.com