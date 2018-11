Les maisons usinées séduisent de plus en plus de Québécois. Longtemps associé aux maisons mobiles, ce type de construction est aujourd’hui synonyme de qualité.

«Les gens trouvent intelligent d’avoir une maison très distinctive, construite dans des conditions idéales», explique Marc Ratté, directeur technique chez Maisons usinées Côté.

Pour la présidente de l’entreprise, Virginie Côté, les maisons usinées doivent en partie leur succès à la flexibilité qu’elles offrent. «Tous nos modèles sont personnalisables; on voit arriver certains clients avec leurs propres plans, alors que d’autres souhaitent être accompagnés de A à Z.»

«Les maisons usinées conviennent parfaitement à ceux qui ont déjà un terrain et qui savent exactement ce qu’ils veulent», pense quant à lui Yves Côté, coordonnateur de la Société québécoise des manufacturiers d’habitation (SQMH).

Il faut cependant être prêt à mettre la main à la pâte, puisque c’est en général aux clients qu’incombent les travaux de fondation et d’excavation, les demandes de permis de construction ainsi que les travaux de finition.

Cinq avantages de la maison usinée

Le contrôle qualité

Fabriqués en usines, les modules ne subissent pas d’intempéries et restent donc au sec jusqu’à la livraison, ce qui garantit la solidité et la qualité de la structure. Les matériaux et l’assemblage subissent un contrôle rigoureux à chaque étape de la fabrication.

«Tous les corps des métiers de la construction sont sous le même toit, poursuit Mme Côté. Une équipe de chantier s’assure même du raccordement de la maison à la livraison.»

Des constructions innovantes

Les compagnies profitent souvent des périodes creuses pour innover et tester de nouveaux procédés en usine.

«Ça nous a par exemple permis de développer des murs extérieurs faits en panneaux isolants structuraux, qui sont beaucoup plus performants que les normes en vigueur», souligne M. Ratté.

La flexibilité

Emplacements des prises de courant et des interrupteurs, choix des armoires de cuisine, de la plomberie ou encore des revêtements extérieurs; aucun détail n’est négligé.

«On s’assoit avec nos clients pour s’assurer de bien répondre à leurs besoins», explique Virginie Côté.

Avant de finaliser la commande, les entreprises proposent également une estimation totale comprenant tous les frais inhérents, dont ceux liés aux travaux d’excavation et de fondation.

Le respect de l’environnement

Les maisons usinées offrent un avantage de taille, puisqu’elles sont construites avec un grand respect de l’environnement.

«Il y a une meilleure gestion des matériaux, dit M. Côté. Les rebus sont réutilisés, il y a donc beaucoup moins de perte par rapport à un chantier.»

Le respect de l’échéancier

«Quand on veut construire sur un terrain situé en région éloignée, un chalet par exemple, il n’est pas toujours facile d’y accéder ou de trouver un contractant», souligne Mme Côté.

Les clients qui optent pour une maison usinée pourront en revanche l’obtenir en quelques semaines, une fois la commande passée.

Énergéco: une maison écologique et évolutive

Avec son concept de maisons à très haute économie d’énergie, l’entreprise Énergéco offre des habitations plus saines et basées sur le développement durable. Pour ce faire, son président emploie essentiellement des matériaux provenant de régions proches.

«On va chercher des normes très élevées, se félicite Alain Culis. C’est par contre très marginal parce que la majorité des gens ne sont pas capables de s’acheter ce genre de maison.»

M. Culis a donc imaginé une habitation évolutive. Les jeunes propriétaires peuvent ainsi démarrer avec une petite maison, puis ajouter un ou deux modules au gré de leurs besoins.