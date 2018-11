Pas évident de célébrer les fêtes de fin d’année, tout en gardant l’oeil sur son empreinte écologique. Mais en ayant à l’oeil la provenance des produits utilisés, et leur aspect éthique, on peut parvenir à un Noël plus responsable.

Les guirlandes lumineuses à LED

Avec les Fêtes, l’envie de parer son chez-soi de mille et une ampoules s’accentue. Mais attention à la consommation qui peut facilement grimper et se répercuter sur votre facture d’électricité. La solution reste l’indétrônable LED, qui consomme moins que la traditionnelle ampoule à incandescence.

Choisir des bougies propres

Difficile de savoir quelle bougie choisir avec tous les modèles sur le marché. Pour y voir plus clair, pourquoi ne pas se référer au label ECOCERT? Ce groupe de contrôle et de certification propose deux référentiels pour les bougies d’origine naturelle et d’origine biologique. Privilégiez aussi les chandelles au soya, qui brûlent plus longtemps et plus proprement que la cire de paraffine, ainsi que des bougies sans colorant artificiel et sans phtalate.

Miser sur les décorations végétales

Celles-ci ont l’avantage d’être propres (leur fabrication n’a pas généré de déchets) et de ne rien coûter. Si les certains préféreront les acheter dans des pépinières, d’autres trouveront leur compte chez certains fleuristes ou dans les marchés de Noël. Les matières comme le bois et la laine, en plus d’être biodégradables, sont durables et ajoutent un côté doux et réconfortant à votre maison.

Privilégiez les créateurs locaux/équitables

Des boules de Noël issues du commerce équitable? Pourquoi pas! Portez attention aux étiquettes des ornements pour s’assurer des bonnes conditions de travail, ou pour voir le chemin parcouru jusqu’à vous. Visitez aussi les petites boutiques de votre quartier ainsi que les marchés de Noël pour découvrir les créateurs locaux.