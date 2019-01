Pour fêter leur première année de collaboration, Ikea et Tom Dixon augmentent leur collection de meubles modulables Delaktig avec de la literie et de nouvelles housses pour les canapés précédemment commercialisés.

Le géant de l’ameublement et le designer ont dévoilé leur gamme de meubles modulaires l’année dernière, en février.

Présentée plus comme un concept qu’une collection, DELAKTIG se veut comme une «plateforme ultra-modulaire» prenant comme point de départ, comme unité, une assise proche du traditionnel canapé de salon. Une unité qui peut être développée avec des accoudoirs des dossiers, des lampes et des tables que l’on fixe dessus.

Le designer a dévoilé un nouveau cadre de lit qui pourra lui-aussi être personnalisé. Contrairement au lit une place dévoilé l’année dernière, ce dernier ajout peut accueillir deux personnes. Comme le reste de la collection, il peut être personnalisé grâce à des accessoires pour l’adapter au mieux à son quotidien.

Conçu pour être léger et cependant durable, ce cadre est composé à 50% d’aluminium recyclé, une tête de lit (proposée en noir ou rotin) peut y être fixée pour l’habiller. Des tables de nuit et des lampes sont aussi proposées.

En plus de ce nouveau concept de literie, IKEA a dévoilé de nouvelles housses pour les fauteuils et canapés commercialisés depuis l’année dernière, qui devraient offrir une plus grande résistance contre l’abrasion et l’altération des couleurs. Ces nouvelles housses sont proposées dans les coloris rose poudré, beige et gris.

La deuxième partie de la collection DELAKTIG sera mise en vente dans les magasins Ikea en février.