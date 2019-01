Lentement mais sûrement, la rue Saint-Denis se sort de la léthargie dans laquelle elle est plongée depuis plusieurs années, et ce, un commerce à la fois. Zoom sur La Dépendance, nouvel «espace design gourmand» qui contribue à la modernisation de l’artère qui vient de célébrer ses 200 ans.

Projet imaginé par la designer Karyne Beauregard, La Dépendance réhabilite un ancien café qui ne payait pas de mine. Le nouveau décor d’inspiration scandinave est d’ailleurs signé Espace 313, la firme de design de la propriétaire.

On y boit du café du torréfacteur montréalais Structure ou du thé de la maison française Palais des thés, de même que des biscuits parmi les meilleurs en ville, sans blague, cuisinés sur place et qu’on peut même tremper dans un verre de lait La Pinte.

Le café se distingue aussi avec son espace boutique où on peut trouver les produits de plusieurs artisans locaux, comme Betty and June Design ou À Plate couture (aussi créée par la designer), et une sélection de livres portant sur le design.

Des ateliers DIY et des conférences y seront aussi organisés.

4282, rue Saint Denis