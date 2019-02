Voici des articles essentiels pour notre mission zéro déchet dans la boîte à lunch.

Pour tout avoir sous la main

Cette nouvelle marque de Vancouver propose des sacs pratiques au design fonctionnel et intemporel. Conçus pour durer, ces articles sont assortis d’une garantie à vie.

Sac à lunch Rodeo (plusieurs coloris offerts), Parkland, 30$

www.parklandmfg.ca

Pour garder la collation bien au frais

Parfait pour transporter le yogourt, avec son couvercle muni d’un bloc réfrigérant amovible.

Contenant à collation Fuel par Trudeau Maison, 11$

Pour éviter les petits

et les gros dégâts

Des petits pots étanches en verre qui vont au micro-ondes, au lave-vaisselle et au congélateur pour faciliter la routine quotidienne.

Contenants en verre Wean Green, de 8$ à 12$

www.merehelene.com

Pour surfer sur la tendance des bentos

Même si elles sont un peu chères, il est difficile de résister à l’appel de ces jolies boîtes bentos spécialement destinées aux enfants. À l’intérieur : six compartiments amovibles représentant les groupes alimentaires.

Boîte à lunch Original, Yumbox, 45$

www.lunchaporter.com

Pour pousser le concept écolo un peu plus loin

Elles font fureur dans les cours d’école, et pour cause: en plus d’être jolies et écolos, les pochettes à collation réutilisables permettent aussi d’économiser. Exit, les petits pots de compote ou de yogourt!

Pochettes réutilisables Squooshi (offertes en format de 70 ml et de 130 ml), de 6 à 7$

www.merehelene.com

Pour remplacer les Ziploc

Faits de silicone, ces nouveaux sacs dotés d’un système de fermeture à pression sont tout indiqués pour remplacer les bons vieux Ziploc, que ce soit dans la boîte à lunch ou dans le sac d’école. Le Stasher – c’est son petit nom – va au congélateur, au micro-ondes et au lave-vaisselle. Offert en trois couleurs translucides et trois imprimés.

Sacs Stasher, 17 $

