À la suite de l’émission d’un avertissement de smog hivernal par Environnement Canada, la Direction de santé publique (DSP) tient à rappeler à la population que les conditions météorologiques durant l’hiver sont parfois propices à une détérioration de la qualité de l’air favorisant la formation de smog.

Le smog se caractérise par l’apparition dans l’air d’une brume jaunâtre principalement constituée de particules fines, potentiellement toxiques et polluantes.

La majorité des personnes ne ressentent pas d’effets significatifs sur leur santé. Cependant, les personnes atteintes de problèmes respiratoires ou cardiaques, les personnes âgées et les jeunes enfants peuvent être affectés par la présence de smog, tout comme les personnes effectuant des activités physiques intenses à l’extérieur.

Les effets du smog sur la santé peuvent se manifester par une irritation des yeux, du nez et de la gorge, de la toux, une respiration plus difficile et de l’essoufflement. Les personnes susceptibles de ressentir ces effets sont invitées à restreindre la durée et l’intensité de leurs activités à l’extérieur durant les épisodes de smog. En cas de besoin, il est recommandé de téléphoner au service Info-Santé (8-1-1) pour en savoir davantage.

Contribuer à réduire les niveaux de smog

Le chauffage au bois constitue un élément important de pollution, surtout les appareils de chauffage plus anciens. S’il ne représente pas l’unique moyen de chauffage en saison froide, la DSP invite les citoyens à éviter d’utiliser leur poêle ou foyer au bois pendant les périodes de mauvaise qualité d’air. De plus, on demande de ne pas laisser inutilement tourner le moteur des voitures.

Les avertissements de smog sont généralement diffusés dans les bulletins météorologiques. Pour les mois à venir, informez-vous au Info-smog.org.