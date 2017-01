Cela fait maintenant quelques jours que vous mettez en place les bases pour couronner de succès vos résolutions 2017. La perte de poids est certainement une des résolutions les plus populaire, mais voici quelques astuces supplémentaires afin de vous aider à pouvoir crier fièrement victoire!

François Lalonde, Ph.D en physiologie de l’exercice et entraîneur de triathlon, précise que l’activité physique, quoiqu’elle procure d’énormes bénéfices pour la santé, n’est pas un outil miracle sans être couplée à de saines habitudes de vie. Ainsi, selon lui, l’activité physique serait au 3e rang des habitudes à adopter pour favoriser une perte de poids. Voici son top 3.

Sommeil de qualité

Le manque de sommeil créerait un déséquilibre hormonal à l’origine de la stimulation de l’appétit (ghréline) et de l’impression de satiété (leptine). En d’autres mots, lorsque vous manquez de sommeil, vous aurez une «faim sans fin»! L’équation des deux peut ainsi détruire très rapidement tous vos efforts au niveau de l’activité physique.

Alimentation saine

L’augmentation de l’activité physique demandera inévitablement un remaniement au niveau de vos habitudes alimentaires. Il est normal de ressentir une plus grande faim lorsqu’on dépense plus d’énergie, mais encore faut-il faire des choix santé lorsque vient le temps de manger.

Activité physique

L’augmentation de votre niveau d’activité physique devrait se faire progressivement. Si vous êtes débutant, inutile d’essayer de tout faire du jour au lendemain. Prenez plaisir à augmenter tranquillement votre niveau d’activité et à varier les activités, par exemple alterner la natation, le vélo et la course afin de

rester motivé!

Défi

Définissez un objectif réaliste, mais surtout des objectifs intermédiaires, permettant de conserver votre motivation. Il n’est pas nécessaire de compléter un défi hors du commun. Plusieurs triathlons offrent par exemple des distances découverte (375 m de nage, 10 km de vélo et 2,5 km de course), permettant ainsi de vivre une expérience enrichissante.