L’arrivée du printemps a enfin fait place aux températures plus chaudes. Pour un grand nombre de Québécois, c’est souvent un moment propice au grand ménage du printemps – nettoyage du garage, tri des vêtements, lavage des fenêtres – tout y passe !

Entre les réunions familiales pour Pâques et les chasses aux cocos avec les enfants ou petits-enfants, les prochaines semaines seront propices à la consommation et au tri de nombreux biens variés.

Dans la foulée du Jour de la Terre, qui sera souligné partout dans le monde le 22 avril, les experts de RECYC-QUÉBEC ont rassemblé des conseils pratiques et simples qui serviront d’aide-mémoire aux Québécois et permettront de faire une différence positive pour l’environnement. Recycler, jeter, donner au suivant, composter ou autre solution créative… voici quelques pistes pour faire les choix les plus responsables au cours des prochaines semaines !

Vieux vêtements de votre ménage de printemps

Avec le changement de saison, on ressort souvent de vieux vêtements et l’on entrepose ceux de la dernière saison. C’est le moment idéal pour faire le bilan de ce que l’on porte encore. Quoi faire pour s’en départir ?

– Les morceaux en bon état peuvent être donnés à des centres de récupération ou d’entraide de votre ville ou quartier.

– Les morceaux trop usés peuvent être découpés et réutilisés comme linge lors de vos travaux ou pour laver les vitres par exemple.

– Les morceaux usés peuvent également être déposés à l’Écocentre le plus près de chez vous.

Ménage du garage

Avec le beau temps, on sort les vélos et on commence à penser à jardiner. On en profite donc pour faire le ménage du garage. Que faire avec les vieux pneus, les contenants d’huile et de peinture et tout autre produit dont vous n’avez plus besoin ?

– Vous pouvez rapporter vos vieux pneus hors d’usage à un garagiste, un détaillant ou un concessionnaire.

– Vous pouvez rapporter vos vieux gallons de peinture, teintures et autres à de nombreux points de dépôt grâce au programme Éco-Peinture.

– Pour les vieilles piles et batteries, déposez-les dans les bacs qui se situent dans certaines pharmacies, épiceries et magasins d’électroniques. Consultez le site du programme Appel à recycler pour plus de détails et connaître le point de dépôt le plus près.

Vieux appareils électroniques et petits et gros électroménagers

Les appareils électroniques et les petits électroménagers n’ont pas leur place dans le bac de recyclage ni dans les poubelles. La meilleure façon d’en disposer est d’aller les porter dans un Écocentre pour que les différentes composantes soient récupérées efficacement. Pour les gros électroménagers, informez-vous auprès de votre municipalité pour connaître la date de collecte des déchets encombrants.