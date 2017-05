De plus en plus de célébrités se présentent comme des expertes de la santé, voire des gourous d’un certain style de vie. Leurs conseils sont-ils fondés? Métro a enquêté.

Gwyneth Paltrow

«Insérez un œuf de jade dans votre vagin»

Cette technique chinoise promet d’améliorer la vie sexuelle. La vedette de la franchise Iron Man a ainsi interrogé une spécialiste de la question, Shiva Rose, qui affirme qu’utiliser un œuf de jade contribue à équilibrer le cycle hormonal et les menstruations. Selon elle, cet œuf aide aussi à rendre les femmes plus attirantes. Cela dit, il fonctionnerait uniquement s’il est exposé à la lumière de la pleine lune sur une sorte d’autel.

Est-ce que ça fonctionne? «Je ne connais aucune étude qui pourrait confirmer une telle affirmation, commente le gynécologue colombien Alvaro Monterrosa Castro, chercheur à l’université de Cartagena. Placer un corps étranger dans la cavité vaginale est dangereux parce que ça peut introduire des bactéries et causer une grave infection.»

Jennifer Lopez

«Humez de l’huile essentielle de pamplemousse pour vous couper l’appétit»

La chanteuse a déjà affirmé qu’elle humait de l’huile essentielle de pamplemousse pendant 15 minutes chaque jour. Elle affirme que cette pratique lui permet de contrôler le grignotage et d’éviter de manger trop.

Est-ce que ça fonctionne? «Dans un monde idéal, il serait merveilleux de pouvoir simplement sentir quelque chose pour enrayer les rages de nourriture, souligne la nutritionniste Patricia Restrepo. Ironiquement, le pamplemousse peut en fait causer des problèmes à ceux qui prennent des médicaments contre le cholestérol.»

Victoria Beckham

«Mangez du saumon tous les jours»

Si vous ne connaissez personne qui consomme du saumon quotidiennement, en voilà au moins une qui le fait certainement. La designer de mode anglaise a confié, dans une entrevue au magazine Elle, qu’elle n’avait pas de problème de peau grâce à sa consommation de poisson.

Est-ce que ça fonctionne? «Il n’est pas conseillé de consommer la même chose chaque jour, croit la nutritionniste Patricia Restrepo. Le saumon est un aliment complexe, et par ailleurs assez gras. Il n’existe aucune preuve concernant son action présumée sur l’apparence de la peau. Qui plus est, les acides gras oméga-3 peuvent dans certains cas accentuer l’acné.»

Sandra Bullock

«Utilisez un produit contre les hémorroïdes comme crème antirides»

Selon l’actrice, la crème contre les hémorroïdes contribue à atténuer les rides et ridules du contour des yeux. Elle affirme même que ce genre de crème est plus efficace et concentré que les cosmétiques créés spécifiquement à cet effet.

Est-ce que ça fonctionne? «Vous devriez utiliser des produits conçus pour traiter la zone ciblée, avertit la dermatologue Lina Maria Llanos. Les crèmes contre les hémorroïdes ont des propriétés qui, en théorie, peuvent aider. Cela dit, elles sont trop fortes. Il existe de bonnes crèmes pour le contour des yeux qui fonctionnent à long terme et pas seulement le temps d’une soirée.»

Snooki

«Exfoliez votre visage avec de la litière pour chat»

La vedette de téléréalité et lutteuse professionnelle Nicole Elizabeth «Snooki» LaValle a déjà conseillé de mélanger de la litière pour chat avec un peu d’eau pour obtenir une pâte à appliquer sur le visage. Son explication? La litière contient de la silice, une substance qu’on trouve parfois dans les produits de beauté.

Est-ce que ça fonctionne? «Ces cosmétiques ne sont recommandés qu’en fonction du type de peau, explique la dermatologue Lina Maria Llanos. Leurs ingrédients sont spécifiquement choisis pour améliorer le grain de la peau sans l’abîmer. Laissez tomber la litière! Il s’agit d’un produit qui n’est pas fait pour être appliqué sur la peau parce que les grains sont durs et pourraient même vous blesser.»

Lady Gaga

«Démaquillez-vous avec du papier collant»

Lady Gaga affirme utiliser du papier collant pour enlever son maquillage de scène depuis 2009. La raison? Elle manquait de temps pour le faire. D’après la chanteuse américaine, il s’agit d’une technique très efficace pour retirer ce genre de maquillage.

Est-ce que ça fonctionne? «Essayez-le, suggère la maquilleuse Lina Toro. Enlever du maquillage de scène avec du papier collant n’est ni douloureux ni irritant. On parle ici de maquillage pailleté, pas de maquillage ordinaire, qui s’enlève facilement avec de l’eau chaude.»

Khloé Kardashian

«Portez des sacs de poubelle pour vous entraîner et perdre du poids»

L’idée derrière cette suggestion? Porter un sac de poubelle en plastique permettrait de brûler plus rapidement des calories, ce qui ferait perdre du poids. La jeune Américaine rappelle néanmoins qu’il faut boire beaucoup d’eau pour éviter la déshydratation.

Est-ce que ça fonctionne? «Porter n’importe quoi pour augmenter la transpiration et perdre davantage de poids ne fonctionne pas, tranche le coach Ricardo Castro de We Are Crossfit. Vous ne brûlez pas de graisses quand vous transpirez! Il s’agit d’une réaction corporelle pour permettre au corps de se rafraîchir; ça n’a rien à voir avec la perte de poids.»