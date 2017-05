MONTRÉAL — Les enfants et adolescents qui sont exposés à des facteurs de risque cardiovasculaire — comme l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie et le tabagisme — pourront présenter des problèmes de mémoire et d’apprentissage des décennies plus tard, selon des chercheurs finlandais.

Les scientifiques ont étudié la performance cognitive de quelque 2000 participants âgés de 34 à 49 ans. Ils ont constaté que l’hypertension et l’hypercholestérolémie à l’enfance, et le tabagisme à l’adolescence, sont associés à une performance cognitive plus mauvaise en milieu de vie.

L’association perdurait même en présence de tels facteurs de risque à l’âge adulte. Sur le plan cognitif, la différence entre les sujets dont les facteurs de risque dépassaient les limites acceptées et les autres correspondait à environ six années de vieillissement de plus.

Les conclusions de cette étude ont été publiées par le Journal of the American College of Cardiology.