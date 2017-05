Une professeure d’éducation physique de l’Odyssée-Dominique-Racine, à Chicoutimi, Marie-Ève Bouchard, a décidé de modifier légèrement son test final de course pour sa classe de secondaire 3. Les jeunes ont eu la chance de faire une partie de leur examen en compagnie d’un chien.

L’enseignante amenait déjà ses jeunes courir à l’extérieur lorsque la météo le permettait et puisque le parc de la Rivière-du-Moulin est proche de l’école secondaire, c’était l’endroit parfait pour le test final, a-t-elle expliqué.

«On a des normes de 2,4 kilomètres pour les tests et il y a un beau parcours de 2,3 km dans le parc. Donc, je me suis dit que c’était parfait pour faire l’examen, en ajoutant une petite distance de 50 mètres à faire aller-retour à la fin», a précisé Mme Bouchard.

Motivation

L’objectif derrière son projet se voulait de motiver les jeunes, mais surtout de trouver un moyen de leur faire apprécier la course et peut-être, en rendre quelques-uns accros à ce sport.

«C’est certain que c’était un moyen de les motiver, mais également de leur faire aimer la course. Déjà, ce ne sont pas tous les jeunes qui aiment faire du sport, surtout de courir pour courir. Alors, je voulais trouver un moyen de les motiver, notamment avec les chiens, mais aussi essayer de leur faire aimer ça à plus long terme.»

Pour rendre le tout encore plus intéressant, la professeure a décidé que pour le dernier 500 mètres de l’examen, les élèves allaient courir avec des chiens.

«Puisqu’on est beaucoup sur les réseaux sociaux, j’ai vu sur Facebook qu’aux États-Unis, une école avait fait de la course avec des chiens. J’ai trouvé l’idée super intéressante et je me suis mise à faire des démarches pour essayer de trouver un club et voir si c’était possible de le faire», a raconté Mme Bouchard.

Rien de mieux qu’un chien

Ne sachant pas trop dans quelle direction aller au départ, cette dernière a contacté des refuges ainsi que différents clubs de canicross.

C’est finalement Josey Savard, du Club Sports À-Tractions canin qui a accepté d’embarquer dans l’aventure avec l’enseignante.

«On trouvait que c’était un super beau projet pour notre club. Pour motiver quelqu’un à courir, il n’y a rien de mieux qu’un chien», a souligné Josey Savard, qui a ajouté que le canicross est devenu une passion pour tous les membres de son club.

C’est une amie de Mme Bouchard, Véronique Couture, qui a sa meute de chiens de traîneau qui a accepté d’amener ses bêtes pour l’activité.

Celles-ci étaient d’ailleurs bien excitées de courir lorsqu’ils attendaient les jeunes à la ligne du dernier 500 mètres.

À la fin de la course, les jeunes semblaient avoir vraiment apprécié l’expérience, aux dires de leur professeure. Cette dernière a d’ailleurs affirmé qu’elle aimerait réitérer l’activité dans le futur.