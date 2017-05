Avoir un enfant en 2017, combien ça coûte? Voilà la question à laquelle TC Media voulait répondre, afin d’aiguiller les nouveaux et les futurs parents. Or, il semble bien qu’il y ait autant de réponses que de familles.

En effet, nos recherches démontrent qu’il n’existe aucun chiffre magique qui correspondrait à toutes les réalités. Toutefois, selon différentes sources, élever un enfant au Canada coûterait annuellement entre 3000$ et 14 000$. Évidemment, cela dépend du salaire, de la condition et de la situation financière du ou des parents.

«Le coût relié à un enfant, c’est aléatoire. Il n’y a aucun chiffre ou barème qui convient à tous…ou il y a une multitude de chiffres ou statistiques; dépendamment comment on voit ça. Mais au fond, des enfants, ça peut coûter extrêmement cher, comme ça peut ne coûter pas grand-chose. C’est du cas par cas», exprime Bertrand Rainville, intervenant au Centre d’intervention budgétaire et sociale (CIBES) de la Mauricie.

Il ajoute que, comme pour bien des choses, tout est une question de choix. Par exemple, certains parents vont décider d’acheter tout le matériel neuf, tandis que d’autres se tourneront vers l’usager, que ce soit via des amis, de la famille, ou encore des sites comme Kijiji ou des pages Facebook créées à cet effet.

De plus, de nos jours, des allocations provenant des gouvernements provincial et fédéral sont attribuées aux familles. Du côté du gouvernement du Québec, le paiement «Soutien aux enfants» varie d’une famille à l’autre. Il est calculé chaque année en tenant compte du nombre d’enfants à charge de moins de 18 ans résidant avec le bénéficiaire, du nombre d’enfants en garde partagée, du revenu familial (somme des revenus des 2 conjoints, s’il y a lieu), ainsi que de la situation conjugale (avec ou sans conjoint).

Pour ce qui est de l’Allocation canadienne pour enfants (ACE), les versements sont calculés pour une période allant du mois de juillet d’une année au mois de juin de l’année suivante. Le gouvernement du Canada utilise les renseignements suivants pour effectuer le calcul: le nombre d’enfants qui vivent avec vous, l’âge de vos enfants et votre revenu familial net rajusté. De manière générale, l’ACE représente 6 400$ par an (533,33$ par mois) pour chaque enfant admissible âgé de moins de six ans.

M. Rainville est d’avis que les parents d’aujourd’hui doivent se réjouir des programmes gouvernementaux qui leur sont offerts. «Il y a ces allocations, mais il y a aussi une autre forme de «subventions déguisées», comme les garderies à 7$ par exemple. Avoir un enfant en 2017 est beaucoup plus «avantageux» qu’à une certaine époque», croit-il.

À propos du CIBES

Le Centre d’intervention budgétaire et sociale (CIBES) de la Mauricie a pour mission d’aider les familles et les individus qui vivent des difficultés liées au budget, à l’endettement ou à la consommation. Les intervenants du CIBES ne portent pas de jugement sur leurs clients. En contrepartie, lorsque ceux-ci cognent à la porte du Centre, ils doivent entreprendre une démarche sérieuse et avoir comme objectif de reprendre en charge leur situation financière.

Quelques chiffres…

79 980$ – Revenu total médian au Québec, en 2014, pour les familles comptant un couple. Au Canada, pour le même type de famille, le revenu total médian est de 86 410$.

70 010$ – Revenu total médian à Trois-Rivières, en 2014, pour toutes les familles de recensement.

68 431$ – Dépenses moyennes des ménages au Québec, en 2015.

Source: Statistique Canada